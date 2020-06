Il look delle sopracciglia è un “accessorio” importantissimo per quanto riguarda la propria fisionomia. Lo sanno bene le star, che a loro malgrado, talvolta esibiscono un’arcata sopraccigliare “horror”, se non da vero e proprio incubo!

Da evitare completamente il “too much”

Dalla forma strana o dal colore bizzarro, troppo folte o troppo rade. In generale, da evitare tassativamente il “too much”. La relazione con le sopracciglia, come ho spiegato sopra, è complicata anche per molte celebrities. Da Taylor Swift a Bella Hadid passando per Sienna Miller e Hailey Baldwin ecco una gallery di foto con protagoniste le “horror brows” delle star. Un modo semplicissimo e motivi estremamente validi per cambiare la propria estetista ( nel caso se ne avesse una per quanto concerne la beauty routine!).

Forma sopracciglia e colori sbagliati: anche le celebrities commettono errori

Sul red carpet dei Golden Globe, Taylor Swift è apparsa con una sopracciglia diversa dall’altra. A sinistra, l’arco è molto più accentuato e alto.

Kristen Stewart con le sopracciglia decolorate dal make-up artist Beau Nelson.

Hailey Baldwin sembra aver preso molto sul serio il trend soap brows, le sopracciglia (s)pettinate con il sapone.

Bella Hadid, prima della sua trasformazione beauty. Le sopracciglia sono fini e senza una forma definita.

Kim Kardashian con le sopracciglia decisamente troppo chiare.

Sienna Miller con le sopracciglia decolorate e si perdono sul viso.

Jennifer Lopez con le sopracciglia sottili. Oggi le porta più folte e dall’angolo ben definito.

Lea Michele, con le sopracciglia molto folte.

Per cui, guardando questi esempi da parte delle star, ricordatevi di non trascurare mai la vostra beauty routine chiamata sopracciglia!