La giacca di taglio maschile oversize è il capo per eccellenza da inserire subito nel guardaroba in diverse varianti di colore. Le celebrità non possono fare a meno di indossarla, da Emily Ratajkowsky a Hailey Bieber, con spalle abbondanti e squadrate, maniche extra-lunghe e macro revers.

Must have

Il blazer femminile si è affermato nel tempo come capo simbolo dell’emancipazione della donna ed è ormai immancabile in ogni guardaroba. Presente anche per questa stagione, come dimostrano le celebrità, indossandolo come capospalla tutti i giorni. I blazer pensati per le donne hanno la caratteristica di essere un po’ più stretti in vita e seguono la linea del corpo, sottolineando e facendo risaltare maggiormente le curve. A volte basta usare un po’ di fantasia per creare un look vincente: puntare sul blazer oversize è un’idea da non sottovalutare. Con questo modello, infatti, avrete tantissimo tessuto con cui circondare la silhouette: una soluzione potrebbe essere quella di scegliere una cintura per valorizzare e accentuare il vostro punto vita, in questo modo giocherete con i volumi del vostro corpo.

Irresistibile

Si tratta di un capo di abbigliamento molto versatile, che può essere indossato non solo con pantaloni e jeans, ma anche con abiti al ginocchio e gonne lunghe, come quello di Emily Ratajkowsky. Oppure in versione anni ’80 come quello indossato da Hailey Bieber, mai senza: un blazer oversize o camicia di qualche taglia più grande, leggings, ciclisti e sneakers importanti. Per essere al passo le tendenze Autunno/Inverno 2019 2020, non possiamo fare a meno di questo capo.