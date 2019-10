Hailey Bieber e il suo abito da sposa firmato Off-White

Le prime foto dell’abito da sposa di Hailey Bieber sono arrivate. E ragazzi, che foto e che abito! La modella e moglie di Justin Bieber ha preso su Instagram per condividere le prime immagini ufficiali del proprio abito da sposa. E lo stilista è totalmente inaspettato.

Svelato il brand e il designer che ha firmato l’abito di Hailey

Virgil Abloh di Off-White è l’uomo responsabile dello splendido abito di pizzo, che non è ovvio fino a quando non arrivi alla fine del suo velo drammaticamente lungo. Perché, vi chiederete, naturalmente la risposta è perché è lì che vedrai scritte le parole “TILL DEATH DO US PART” nel suo tipico carattere tipografico e le virgolette. Il super abito presentava un design con le spalle scoperte, Hailey ha ringraziato pubblicamente (sui social) il designer con un post. Scrivendo ciò: «@virgilabloh grazie per aver reso la mia visione concreta ed averle fatto prendere vita creando il mio vestito da sogno. Tu e il tuo team @offwhite siete incredibili e vi sarò per sempre grata di aver indossato la vostra bellissima creazione.». È interessante notare che la signora Bieber avesse già accennato allo stilista del suo vestito a novembre, lanciando un indizio velato. Infatti, alla domanda di Vogue su quale fosse il design prescelto, Hailey aveva risposto: «È un po’ come se fosse di un colore bianco sporco». Riferendosi lontanamente al brand Off-White.

Ed eccoci tutti qui infatti, tutti ormai convinti del fatto che si riferisse effettivamente al marchio e non al colore. Prendendo il proprio Instagram per condividere le immagini, Abloh ha scritto: «Quando @haileybieber ti chiede se vuoi progettare un abito da sposa. anche questo diventa un “sì, lo voglio”. vi amo ragazzi da tempo, per tempo.» Hailey ha cambiato abito per l’accoglienza degli ospiti, con le foto della cabina fotografica che mostrano una silhouette con scollo all’americana. Anche se il design di questo abito deve ancora essere rivelato. La cerimonia ufficiale di matrimonio religioso della coppia si è svolta lunedì scorso, dopo il matrimonio in municipio dello scorso settembre. Nel frattempo la prima campagna pubblicitaria (congiunta) della coppia è stata rivelata per la collezione CK50 di Calvin Klein, in occasione del 50 ° anniversario del marchio.