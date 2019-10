Kristen Stewart sexy in smoking: «Non chiamatemi angelo!»

Kristen Stewart indossa un elegante abito nero per il Mill Valley Film Festival 2019, che si è tenuto al Christopher B. Smith Rafael Film Center lunedì sera (7 ottobre) a San Rafael, in California. L’attrice ventinovenne ha fatto la sua apparizione per promuovere tutti i suoi progetti imminenti, tra cui Seberg e Charlie’Angels. In una recente intervista, Kristen ha rivelato quanto fosse super stanca di sentire «Don’t call me angel» dalla colonna sonora di Charlie’s Angels. Di quanto le fosse rimasta bloccata nella sua testa!

Kristen indossa una giacca Sandro, pantaloni Bella Freud e un reggiseno Agent Provocateur.

Kristen Stewart ha un nuovo look preferito in cui non è necessaria la maglietta. Lunedì sera l’attrice è uscita con uno smoking nero e con un reggiseno come sotto giacca, e l’abbinamento ha davvero funzionato. Questa non è la prima volta che Kristen decide di abbandonare la camicia quando indossa un abito. La settimana scorsa lo ha fatto indossando un total look marrone, mentre promuoveva il suo nuovo film Seberg a Londra.

La parte più bella del suo aspetto era che, anche se sicuramente non indossava una camicia sotto il vestito, avesse comunque il trucco degli occhi abbinato. Ultimamente Kristen ha fatto un po’ di baldoria. Alla fine di settembre indossava uno smoking da sera imperdibile, per onorare la costar di Charlie’s Angels e la regista Elizabeth Banks. Potete immaginare da soli che sì, fosse indossato senza maglietta. E che si sia divertita molto a farlo.