C’è qualcosa di meglio del retinolo. E la tua pelle lo adorerà.

Dalla natura arriva il Bakuchiol: migliore risultato, nessuna irritazione. È il cuore del rituale skincare firmato Ma.ti Cosmetics

Negli ultimi anni, il mondo della skincare ha subito una piccola rivoluzione silenziosa. Mentre il retinolo continua a essere l’attivo più citato nei protocolli antiage, sempre più esperti e brand consapevoli guardano altrove. E tra le alternative, il Bakuchiol in particolare sta conquistando spazio nelle formulazioni più avanzate.

Estratto dalla pianta Psoralea corylifolia, originaria dell’Ayurveda, il Bakuchiol agisce stimolando il rinnovamento cellulare, migliorando tono, luminosità e compattezza della pelle. Il tutto con una straordinaria tollerabilità.

Proprio per queste caratteristiche, è stato scelto come attivo centrale nella formulazione del set skincare HY5 Complex di Ma.ti Cosmetics: una routine essenziale ad alte prestazioni, pensata per offrire risultati visibili nel pieno rispetto della pelle.

Cosa contiene HY5 Complex:

SHINE – Crema giorno multi-attiva, leggera sulla pelle ma potente nella formula, pensata per ridurre le rughe sottili, donare luminosità immediata e mantenere la pelle idratata e distesa per tutto il giorno. Dona un effetto lifting naturale che si sente e si vede.

JOY – Siero ultra idratante con acido ialuronico a 5 pesi molecolari e bakuchiol, studiato per rimpolpare la pelle, attenuare le rughe, uniformare l’incarnato e regalare una luminosità sana e immediata. La base ideale per ogni skincare.

LULLABY – Crema notte rimpolpante, ricca e rigenerante, formulata con collagene vegetale e peptidi per ridurre visibilmente le rughe, restituire tono e compattezza, durante il sonno.

Ma.ti Cosmetics ha messo al centro delle sue formule una filosofia semplice: pochi ingredienti, ma scelti con precisione. Alta concentrazione di attivi, zero ingredienti inutili e formulazioni progettate per dare risultati. Senza parabeni, siliconi e petrolati. Vegan e Cruelty Free.