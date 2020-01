Tra i tagli capelli 2020, tante idee ci sono state mostrate durante la notte dei Golden Globe 2020. Sul red carpet di Beverly Hills, secondo per importanza solo agli Oscar, si scoprono ogni anno le tendenze moda e capelli. A dettare legge quest’anno è Jenniefer Aniston.

Revival

Negli anni ‘90, Jennifer Aniston diventò famosa per la sua interpretazione di Rachel Green nel telefilm Friends. Da lì l’attrice entrò nel cuore degli americani, e non solo, grazie anche a un taglio e un colore di capelli da fare invidia persino alle più affascinanti modelle e attrici dell’epoca. Ancora oggi, la bellissima Jen ci fa invidia con il suo hair look, ai Golden Globe 2020. Nel corso degli anni, infatti, i suoi capelli biondi hanno contribuito ad addolcire i suoi lineamenti non esattamente standard facendo apparire il suo volto più aggraziato e il suo incarnato più luminoso e trasformandola nell’icona hollywoodiana che conosciamo oggi. Con i suoi capelli biondi artificiali e gli occhi azzurri naturali, insomma, Jennifer rappresenta l’eccezione alla regola.

Onde

A colpire di più il pubblico non è stato solo il nuovo taglio di capelli di Jennifer Aniston, ma anche la piega a onde. Questo effetto tende ad Incorniciare il viso, dando volume e facendo risaltare i riflessi dei capelli, in più sono il modo più semplice per cambiare look in un attimo. Per realizzare un hairstyle wavy, la prima cosa da fare è lavare i capelli come d’abitudine, applicando pochissimo balsamo (una quantità eccessiva potrebbe infatti appesantire il capello). Successivamente, dividere la chioma in quattro o cinque ciocche e poi applica un prodotto specifico per capelli mossi facendo attenzione a massaggiarlo solo da metà lunghezza verso le punte, ed il gioco è fatto.