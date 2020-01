I look più belli dei Golden Globe 2020, sono stati quelli più semplici, dall’abito blu indossato da Renée Zellweger a quello di Jennifer Lopez, quest’anno sembrerebbe non mancare nulla sul tappeto rosso. Anche per gli outfit maschili grandi sorprese.

Elegante

Si aggiudica il titolo di abito più bello, Renée Zellweger, l’attrice 47enne, la cui interpretazione di Judy Garland nel film biografico di Rupert Goold ha ottenuto recensioni molto positive (e molte nomination), è arrivata ai Golden Globes del 2020 con: un abito senza spalline blu Armani Privé, uno spacco vertiginoso e cristalli ricamati. Renée inoltre, ah scelto di tirare indietro i capelli e optare per un beauty look rosa fresco e semplice sui toni del rosa. Come tocco finale, décolleté Jimmy Choo abbinate ad un bracciale dorato.

Affascinante

Brad Pitt vince a sorpresa il Golden Globe come miglior attore non protagonista per «C’era una volta a Hollywood». A 56 anni, l’attore conquista ancora il mondo del cinema e non solo, i capelli modellati all’indietro con appena un’ombra di baffi e pizzetto, si aggiudica il premio per il miglior look maschile. L’attore indossa un semplice completo nero con gilet e papillon, semplicemente affascinante e irresistibile.

After party

Jennifer Lopez arriva sul red carpet dei Golden Globes 2020 con un abito firmato Valentino Couture verde, oro e bianco ornato con un fiocco gigante e i capelli raccolte in trecce multiple. Ma il look che ha fatto breccia nel cuore del fashion system è il secondo indossato per il party, un vestito bianco semitrasparente, con dettagli di piume sulle maniche.