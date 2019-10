Dopo il successo della Rockstud Spike, creazione d’esordio del designer Pierpaolo Piccioli per Valentino Garavani, arriva sulle passerelle parigine la versione fluo.

Realizzata per la prima volta nel 2017, la Rockstud Spike è il risultato del geniale pensiero creativo di Piccioli, che per la borsa ha unito la qualità dell’artigianato Made in Italy alla sua attitudine dirompente e contemporanea. La borsa firmata Valentino si contraddistingue per l’estetica altamente glamour che nasconde, in realtà, un’anima street.

In occasione della collezione Primavera Estate 2020, lanciata alla Paris Fashion Week, il direttore creativo della Maison riesce a regalare, per l’ennesima volta, uno spettacolo per gli occhi: la Rockstud Spike si veste di fluo.

La palette comprende tonalità che spaziano dal verde al lime, dal fucsia all’arancio, fino al blu e all’azzurro. Ce n’è per tutti i colori, letteralmente.

Il remake fluorescente non rinuncia alle classiche borchie trapuntate, divenute il vero marchio distintivo della borsa e che conferiscono all’accessorio un dettaglio punk.

La Rockstud Spike è nata da un progetto di Piccioli che vede come fonte di ispirazione lo stile di vita della Lower Manhattan, l’habitat contemporaneo di un’umanità cosmopolita e altamente variegata. L’obiettivo del designer è quello di valorizzare l’unicità di ognuno di noi, insegnandoci a considerarla una vera e propria ricchezza.

Dopo il lancio sulla runway parigina, la Rockstud Spike Fluo è stata resa immediatamente disponibile all’acquisto, secondo la metodologia see now buy now.

La bag, come l’altrettanto famosa VRing, è acquistabile in tre formati diversi sul sito della Maison italiana, oltre che nelle cinque boutique Valentino più rinomate al mondo: Parigi Avenue Montaigne, Parigi Saint Honoré, Milano Montenapoleone, Pechino Sanlitun, Tokyo Ginza.

La formula commerciale see now buy now è già stata sperimentata da altri fashion brands come Versace, Moschino e Burberry e finora ha riscosso un’importante successo nel campo del luxury shopping, grazie alla rapidità con cui è possibile effettuare l’acquisto. Dalle passerelle più famose al mondo, direttamente a casa tua.