Abiti da cerimonia di lusso, i più belli per l’estate 2025

In cerca di bellissime idee di abiti da cerimonia di lusso per l’estate 2025? Sei nel posto giusto! Le grandi Maison hanno portato in passerella creazioni da sogno ispirate alle più interessanti tendenze per i mesi caldi. Motivi floreali, ricami raffinati, colori pastello vivaci, tagli cut-out audaci, vediamo cosa prescrive la moda di ispirazione Haute Couture per l’estate 2025!

L’evergreen estivo, abiti da cerimonia con motivi floreali

Un grande classico che torna con la bella stagione è quello dei motivi a fiori, grandi protagonisti in tutte le collezioni delle grandi case di moda, come Oscar De La Renta. Il brand adora puntare su forme e fantasie romantiche, come ci dimostra questo delizioso abito stile anni ’50 con gonna a ruota e punto vita alto, con base cromatica nera e una stampa di rose rosa e bianche all-over. Il tutto completato da una scollatura strapless che lo rende più moderno e alla moda. Scoprite anche le 8 tendenze moda per la primavera 2025 da conoscere.

Vestiti eleganti con applicazioni

Ma in tema di vestiti da cerimonia di lusso 2025 che si fanno notare, non possiamo non menzionare quelli con grandi inserti 3D, come le maxi rouches premiate da Marchesa. La Maison decora in questo modo uno scollo strapless molto particolare, per una creazione in delicata seta rosso fuoco con taglio alle caviglie, ideale per lasciare in primo piano uno splendido modello di sandali gioiello.

Il dettaglio bon ton, le maniche a palloncino

Deliziosamente femminili, le maniche a palloncino sono la scelta fashion di stilisti di fama come Jenny Packham per aggiungere un tocco bon ton ai loro capi più esclusivi. La stilista di reali e star aggiunge al mix anche applicazioni gioiello sul colletto, il tutto in un elegante blu cobalto.

Oro e glitter

Per una cerimonia particolarmente elegante come un matrimonio di sera, glitter, paillettes e punti luce sono indispensabili. Lo sa bene il re degli abiti di Haute Couture Zuhair Murad che suggerisce una pioggia di inserti scintillanti su una forma scivolata a maniche lunghe con trasparenze strategiche sulle gambe.

Colori moda estivi: le sfumature del rosa

Ma non si può parlare di tendenze estive per gli abiti da cerimonia di lusso senza menzionare uno dei colori più belli e più alla moda per la stagione: il rosa. Monique Lhuillier lo sceglie nelle sue sfumature più scure per la base e le applicazioni floreali che scorrono lungo i suoi abiti più romantici, con gonna a trapezio che si ferma alla caviglia.

Abiti eleganti stile impero

In tema di abiti da cerimonia di lusso, una delle forme più gettonate e più lusinghiere per diverse silhouette femminili è quella degli abiti stile impero, aderenti sotto il petto e poi scivolati e plissettati sotto il punto vita. Pronovias li rende più moderni con una profonda scollatura a V e ricami gioiello vivaci sul corpetto.

Completi eleganti con pantaloni dai ricami raffinati

Un’alternativa di grande impatto al classico vestito elegante secondo Giorgio Armani è il completo con top a tunica e pantaloni. Nella visione di re Giorgio nella sua collezione di Alta Moda Privé il coordinato è costellato di cristalli e applicazioni dorate su una base sheer, un look di gran classe per eventi esclusivi.

La classe innegabile dei ball gown

Ultimo ma non meno sofisticato, ecco il ball gown, l’abito con gonna ampia perfetto per le grandi occasioni. Da Elie Saab si riveste di scintillanti inserti e motivi leggermente a contrasto, una forma ideale per donne alte che vogliono sfoggiare uno stile senza tempo.