Tutto il 2019 di Jennifer Lopez: dalla proposta di matrimonio al messaggio commovente su Instagram

Jennifer Lopez dice addio al 2019 in un modo super commovente, pubblicando un video-memorial dell’intero anno trascorso. Una clip che racchiude le tappe fondamentali della cantante, sia a livello lavorativo che, soprattutto, sul piano amoroso. Scorri in giù per goderti il meraviglioso e commovente video ricordo, e per assaporare le parole che la Lopez ha scritto dal cuore nei confronti dei propri cari e di sé stessa.

Il favoloso 2019 di Jennifer

Eh sì, è stato proprio un anno col botto per la regina del pop, lo soprannomineremo l’anno dell’amore. Jennifer Lopez, di tappe esclusive quest’anno ne ha vissute parecchie, soprattutto in compagnia dell’amato compagno Alex Rodriguez. Appena la scorsa settimana Jennifer Lopez, 50 anni, ha pubblicato una dolce foto di se stessa e del suo fidanzato Alex Rodriguez, 44 anni, condividendo un bacio sotto l’albero di Natale.

Per rendere la foto ancora più romantica, la Lopez e Rodriguez hanno sfoggiato un pigiama di flanella rossa abbinato e personalizzato. Jennifer è la mamma dei gemelli di 11 anni Emme e Max, mentre Alex è il padre delle figlie Natasha, 15 anni, e Ella, 11 anni. La cantante condivide i suoi gemelli con il suo ex marito Marc Anthony mentre l’ex giocatore di baseball è co-genitore con la sua ex moglie Cynthia Scurtis.

Il messaggio commovente condiviso dalla Lopez

«2019… è l’ultimo giorno di un decennio… wow… quando ripenso al 2010… e penso a tutte le cose che sono successe tra adesso e poi sorrido dolcemente e contento dentro … perché anche se alcuni dei momenti più difficili mi sono saltati in testa per primi, mi rendo conto di essere sopravvissuta a tutti loro e mi hanno portata fino al momento migliore della mia vita finora.»

«Onestamente non cambierei nulla … Mi sento più forte e più in pace con chi sono adesso di quanto non abbia mai fatto … Spero che tutti voi possiate guardare indietro allo stesso modo e godervi ogni momento del vostro viaggio. Assapora, divertiti !!!! Sono gli anni ’20. Preparati a ruggire !!! E ridere e ballare e vivere veramente dal vivo! ♥♥♥ #limitless #happynewyear.» Clicca QUI per il bellissimo video ricordo di Jennifer Lopez.