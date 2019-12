Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: premio per il miglior bacio di Natale del 2019

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez “non hanno bisogno del vischio” per baciarsi a Natale!

Jennifer Lopez, 50 anni, ha pubblicato una dolce foto di se stessa e del suo fidanzato Alex Rodriguez, 44 anni, condividendo un bacio sotto l’albero di Natale. Per rendere la foto ancora più romantica, la Lopez e Rodriguez hanno sfoggiato un pigiama di flanella rossa abbinato e personalizzato.



«Non ho bisogno di vischio … .. 🎄 ♥ ️🎁 Buon Natale a tutti !!! Ti amo e ti auguro le migliori vacanze più belle e felici di sempre», ha scritto la Lopez. I due innamorati hanno anche festeggiato la vacanza con i loro bambini. Jennifer è la mamma dei gemelli di 11 anni Emme e Max, mentre Alex è il padre delle figlie Natasha, 15 anni, e Ella, 11 anni. La cantante condivide i suoi gemelli con il suo ex marito Marc Anthony mentre l’ex giocatore di baseball è co-genitore con la sua ex moglie Cynthia Scurtis. Hanno celebrato il Natale con dei magici momenti immortalati dalla fotocamera e condivisi immediatamente su Instagram, sui loro profili.

Una serie di scatti iper festivi e casalinghi, ma non è finita qua, perché oltre al loro dolce messaggio d’amore lanciato dai due piccioncini. I loro pigiami presentavano una personalizzazione con i propri nomi.

Il messaggio innamorato contenuto nella didascalia del post di Instagram di Jennifer, non è nient’altro che un augurio di cuore nei confronti del proprio amato. «Non ho bisogno di vischio», ha sottotitolato così la Lopez il dolce scatto, che includeva un cuore, un albero di Natale e un’emoji innamorata. «Buon Natale a tutti!!!» ha aggiunto la cantante. «Ti amo e ti auguro tutte le vacanze più belle e felici di sempre». Mentre sembra che la Lopez stia vivendo una vacanza riposante in pieno relax, puoi star certo che nel frattempo sta ancora pianificando le prove per il suo concerto del 2 febbraio durante l’intervallo al Super Bowl. Lo scorso fine settimana, il futuro marito Alex Rodriguez ha pubblicato un video commovente delle giovani ballerine di backup della cantante, che urlavano e salutavano la telecamera, rivelando ciò di cui erano davvero entusiaste. Dai un’occhiata alla foto delle vacanze di JLo e ARod, non sono adorabili?