“L’Emporio è dedicato all’aria, al vivere bene sulla terra. La moda deve essere l’alleata del Pianeta. Io cerco di fare la mia parte per la sostenibilità” Giorgio Armani.

Alla Milano Fashion Week sfila la collezione Primavera/Estate 2020 di Emporio Armani, ospiti dell’evento star della musica come Emma Marrone e campioni come il nuotatore Manuel Bortuzzo.

La collezione

Per la collezione Primavera/Estate 2020 Emporio Armani abbiamo visto sfilare in passerella tanti spolverini rosa pallido, tante giacche grigio perla, sandali bassi, cloche sfumate, pantaloni ripresi all’orlo, gilet destrutturati, parka volanti, borse di plexiglass trasparenti che contengono piccole cloutch. I colori sono quelli classici dell’universo di Emporio Armani, tenui come il cipria e il verde acqua, ma con note di verde acido e bluette.

Le celebrità

Un front row pieno di celebrità, come sempre avviene alle sfilate di Giorgio Armani, tra gli ospiti non sono mancati campioni dello sport italiano, tutti con indosso look firmati dal celebre stilista. A catturare l’attenzione dei fotografi è stato però Manuel Bortuzzo, il nuotatore che lo scorso febbraio fu coinvolto in una sparatoria a Roma e che a causa di uno scambio di persona è rimasto gravemente ferito. Al fianco del nuotatore anche la tennista Flavia Pennetta, bellissima nel suo look con abito scuro e aderente che rivelava il pancione della sportiva che è in dolce attesa. A parteciparvi anche molti cantanti come: Levante che per l’occasione ha indossato un top di jeans e ampio pantalone dalla fantasia geometrica e impreziosito con sensuali trasparenze e infine Emma Marrone con un abito corto e scuro dalle linee oversize, abbinato a particolari occhiali rossi a mascherina.