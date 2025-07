I più bei costumi da bagno di lusso dell’estate 2025

I costumi da bagno di lusso più belli dell’estate 2025 si distinguono per design ricercato, materiali pregiati e dettagli che fanno la differenza. Dai bikini più audaci ai modelli interi più alla moda, la parola d’ordine è carattere: ogni modello interpreta a modo suo i trend della stagione, tra lavorazioni artigianali, fantasie esotiche e tocchi couture. Ecco quali sono i costumi da bagno di alta gamma da mettere subito in wishlist per un’estate all’insegna del glamour.

Bikini etnico Isabel Marant

L’anima boho-chic di Isabel Marant si riflette in questo bikini a fascia con slip a coulisse, caratterizzato da un’intensa tonalità di rosso punteggiata da motivi etnici bianchi e neri. Gli inserti bianchi lungo i bordi aggiungono un tocco grafico che eleva la silhouette, rendendo il due pezzi perfetto per chi ama un look sofisticato ma con richiami alle culture tribali. Un costume che sa farsi notare senza eccessi, ideale da completare con occhiali oversize e gioielli dorati minimal. Scopri anche i più bei abiti da cerimonia di lusso per l’estate 2025.

Trikini a fantasia Emilio Pucci

Geometrie fluide, tagli strategici e un’esplosione di colore: il trikini firmato Emilio Pucci è un omaggio all’estetica anni ’70, reinventata in chiave contemporanea. Le fantasie nei toni del celeste, rosa e blu oceano disegnano un motivo caleidoscopico che esalta la figura, mentre il cut-out sui fianchi scolpisce la silhouette. Il laccetto da annodare dietro al collo aggiunge un tocco sensuale e chic. Perfetto per un aperitivo al tramonto in riva al mare, abbinato a un kimono leggero e zeppe in rafia.

Bikini con scollo bardot Ermanno Scervino

Eleganza retrò e maestria artigianale si fondono nel bikini lavorato a crochet firmato Ermanno Scervino. Il top stile Bardot, con spalle scoperte e maniche scese, regala un’allure romantica ma decisa, mentre il colore marrone cioccolato fa risaltare l’abbronzatura dorata. Un due pezzi perfetto per le amanti del lusso discreto, da indossare con maxi cappello in paglia e sandali in pelle intrecciata per un look da diva mediterranea.

Bikini bianco a triangolo Dolce&Gabbana

Un classico intramontabile che non perde mai il suo fascino: il bikini bianco a triangolo di Dolce&Gabbana punta su linee essenziali e laccetti regolabili che si adattano al corpo con naturalezza. La scelta del bianco puro evoca sensualità e semplicità, in perfetto equilibrio tra sobrietà e seduzione. Ideale per chi ama la tradizione reinterpretata con classe, questo modello è il passe-partout perfetto da portare in valigia ovunque, dal Mediterraneo ai tropici.

Trikini animalier Isabel Marant colorato

Il motivo leopardato si rinnova in versione pop con il trikini rosa e fucsia proposto da Isabel Marant. I cut-out accentuati sui fianchi scolpiscono la figura con grinta, mentre il top a fascia garantisce stile anche nelle giornate più dinamiche. Un costume audace ma giocoso, pensato per chi vuole distinguersi con energia e personalità anche sulla spiaggia. Da completare con shorts di jeans e borsa in corda intrecciata per un look festival-ready.

Costume intero con stampa nuvola Moschino

Moschino firma un costume intero anni ’90 dal sapore pop, con fantasia nuvola azzurro cielo e bianco su sfondo turchese. Il taglio sgambato esalta le gambe e richiama lo spirito libero dell’epoca, mentre il logo frontale rende il pezzo immediatamente riconoscibile. Una proposta divertente e ironica, perfetta per chi ama la moda con un pizzico di irriverenza. Da indossare anche come body, con una gonna a vita alta per un look da beach party metropolitano.

Bikini crochet azzurro mare Ermanno Scervino

Ancora una volta, Ermanno Scervino celebra l’artigianalità con un bikini a triangolo azzurro mare interamente lavorato a uncinetto. Il set è proposto insieme a camicia e pareo coordinati, creando un total look raffinato e sofisticato. Il colore fresco evoca subito il Mediterraneo e si sposa alla perfezione con la pelle baciata dal sole. Ideale per chi cerca un beachwear completo e armonioso, curato nei minimi dettagli.

Costume bianco intero Elisabetta Franchi con cintura gioiello

Linee pulite e dettagli preziosi per il costume intero bianco di Elisabetta Franchi. Il taglio minimal è impreziosito da una cintura gioiello con charms dorati, che sottolinea il punto vita e aggiunge un tocco lussuoso. Le doppie bretelle creano un gioco visivo interessante sulle spalle, rendendo il modello sofisticato ma adatto anche a una giornata in barca o a bordo piscina. L’accessorio perfetto? Un paio di sandali flat metallizzati e clutch in paglia decorata.