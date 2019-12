“ è difficile trovare l’amore, difficile trovare la persona verso la quale si possa avere fiducia a tal punto di decidere di costruire una vita insieme.” Jennifer Aniston

La notizia arriva direttamente da Hollywood, Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme alla festa di Natale, organizzata dall’attrice stessa. Sono passati giusto quattordici anni dopo l’addio e sembra che adesso tra i due ex ci sia un ritorno di fiamma.

La fine

“Jen, perdonami se ti ho spezzato il cuore” Brad Pitt

Ricordiamo il lontano 2005 quando Brad Pitt e Jennifer Aniston annunciarono la fine del loro matrimonio, poco dopo l’annuncio della nuova storia d’amore con Angelina Jolie, conosciuta sul set di Mr. & Mrs. Smith. Un duro colpo per l’attrice, che afferma ancora nelle interviste come l’attore le abbia letteralmente spezzato il cuore. Ma, dopo 12 anni, Brad fa un gesto inaspettato, lo scrive il magazine Life & Style che tramite una fonte vicina all’attore spiega come l’ex marito della Jolie sia arrivato a compiere gesto molto importante.

“Di solito Brad ha difficoltà a chiedere perdono, ma grazie alla terapia, ha imparato a esprimere i suoi sentimenti. Ha finalmente contattato Jennifer e le ha chiesto scusa per averle spezzato il cuore”.

Nuovo inizio

“Il miglior odore al mondo è quello dell’uomo che ami.” Jennifer Aniston

Un party di Natale nella villa di Jennifer Aniston a cui parteciperanno pochissimi intimi, da Kate Hudson a Tom Hanks, passando per Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow e infine ospite speciale Brad Pitt. Tutti sperano in un ritorno di fiamma, dato che l’attore ha confermato da poco di essere single, anzi molto single e l’attrice dopo il divorzio da Theroux non ha più trovato qualcuno che le facesse battere il cuore. Allora non ci resta che aspettare e sperare che sia così.