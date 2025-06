Le collezioni di abiti da sposa di lusso per il 2025 e il 2026 si animano di forme e dettagli pensati per stupire e farci sentire uniche nel nostro grande giorno. Mix materici, volumi over, ricami colorati, linee asimmetriche e sovrapposizioni sono tra gli elementi chiave delle nuove collezioni nuziali. Vediamo quindi quali sono i modelli più esclusivi di abiti da sposa il per 2025 e 2026!

Abiti da sposa a sirena con sopragonna

La collezione di abiti da sposa Pronovias Privée 2026 punta a stupire con creazioni 2 in 1: un abito a sirena interamente ricamato in pizzo nella parte inferiore e un sopragonna in tulle con strascico perfetto per creare l’effetto ball gown in chiesa. La sorpresa è che una volta tolto, avremo un secondo abito da sposa, più lineare e moderno, perfetto per i festeggiamenti in sala! Scopri anche l’acconciatura perfetta per il tuo matrimonio!

Abiti da sposa dai volumi over

Da Pnina Tornai la parola d’ordine quest’anno è volumi XL: ecco una delle creazioni più particolari della collezione Love 2025, un abito da sposa da principessa con maxi gonnellone ricoperto di ricami 3D con sottogonna voluminoso. Una vera chicca per le più romantiche.

Abiti da sposa con dettagli colorati

Monique Lhuillier ci introduce a un’altra delle tendenze nuziali più popolari del momento: gli abiti da sposa di lusso con ricami floreali colorati. Sono perfetti per chi non vuole indossare il classico bianco totale ma cerca qualcosa di più sfizioso e moderno.

Forme morbide e scivolate

A volumi e ricami che si fanno notare fanno da contraltare da Oscar De La Renta forme scivolate e minimal più chic più essenziali. Parliamo di abiti da sposa a colonna in tessuti fluidi come il taffetà, a cui piccole applicazioni e dettagli decorativi solo sul corpetto aggiungono un tocco distintivo.

Bridal dress con maniche lunghe e ricami all-over

I ricami in pizzo restano un must per le creazioni nuziali più sofisticate, ce lo mostra anche Elie Saab nella sua collezione di abiti da sposa 2026. Uno dei modelli più esclusivi è il vestito da sposa con scollo omerale, maniche in tulle e ampia gonna ricamata, ideale da sfoggiare nei mesi più freddi ma non solo.

Coordinati da sposa originali

In cerca di un look più originale nel grande giorno? Alessandro Angelozzi Couture suggerisce di sostituire al classico abito un coordinato da sposa, con crop top e gonna separata. Il tutto ricoperto di bellissimi ricami sartoriali e giochi di trasparenze chic.

7. Vestiti nuziali moderni e asimmetrici

Per un matrimonio civile, per nozze a tema, all’aperto o in una location poco convenzionale possiamo scegliere di sfoggiare abiti da sposa esclusivi in forme più particolari. Monique Lhuillier suggerisce mini abiti da sposa con strascico laterale asimmetrico, l’idea giusta per le spose più giovani e non solo!

8. Dettagli in stile regale

Trionfano nelle collezioni 2025/2026 dettagli in stile regale, come le spalle alte o le maniche a palloncino, oltre ai ricami in pizzo e cristalli che percorrono il corpetto e in alcuni casi tutta la superficie. Per chi vuole un matrimonio memorabile e sofisticato.

9. Vestiti da sposa con dettagli particolari sulla schiena

Jenny Packham nella collezione nuziale 2026 non rinuncia a dettagli bellissimi sulla schiena, come una pioggia di perle e cristalli. È il tocco di classe giusto per un abito minimal e pulito sul davanti, ideale soprattutto per l’estate.

10. Abiti da sposa tattoo floreali

Infine per chi ama gli abiti da sposa più sexy e moderni, non possiamo non menzionare la tendenza dei vestiti da sposa tattoo, con ricami in pizzo e trasparenze che realizzano l’effetto di un tatuaggio sulla pelle. È questa la proposta di Zuhair Murad nella collezione bridal 2026, un omaggio a una donna moderna e sicura di sé.