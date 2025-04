Quali sono i più bei vestiti di lusso primaverili per una serata di gala? Ve lo sveliamo noi! Un gala è un evento formale che richiede un abbigliamento elegante e impeccabile, in linea con il prestigio dell’occasione. Il dress code per un gala può variare in base alla tipologia dell’evento, ma in generale si predilige l’abito da sera lungo per le donne e lo smoking o il frac per gli uomini.

Le donne possono optare per un abito sartoriale e sofisticato, preferibilmente in tessuti pregiati come seta, chiffon o velluto, arricchito da dettagli raffinati e accessori discreti ma eleganti. Le scarpe devono essere rigorosamente eleganti, con décolleté o sandali gioiello. Un gala è un’occasione in cui lo stile e il buon gusto sono fondamentali, perciò ogni dettaglio dell’outfit deve essere curato con attenzione per rispettare il dress code di abbigliamento richiesto. Vediamo quindi quali sono gli abiti da gala di lusso più belli da sfoggiare questa primavera.

Abiti con strascico importante

Come ci mostra Zuhair Murad, l’eleganza dei dettagli di Haute Couture lascia sempre senza fiato ed è la scelta giusta per una serata di gala. Le star sui red carpet ce lo confermano, elementi come uno strascico o un maxi fiocco sul retro sono quello che ci vuole che catturare l’attenzione con i giusti dettagli sofisticati. Scopri anche le 8 tendenze della moda primaverile da conoscere.

Abiti con dettagli scenografici

Una serata di gala dal tema più rilassato e meno formale è l’occasione giusta per sfoggiare le creazioni più caratteristiche delle grandi Maison di moda. Gucci per esempio in vista della primavera punta su colori pastello raffinati come il rosa cipria, ma aggiunge al mix una pioggia di piume che rendono l’abito molto scenografico e originale.

L’abito nero lungo con trasparenze

Un grande classico quando si parla di vestiti di lusso per un gala è l’abito nero, sempre rigorosamente lungo ma con dettagli seducenti e moderni. Elisabetta Franchi suggerisce una forma fasciante sul corpetto con trasparenze discrete al fondo, per un outfit perfetto da completare con un paio di décolleté nere a punta con tacco stiletto.

Seta e colori primaverili

La serata di gala per eccellenza è di certo la notte degli Oscar ed è in occasioni come questa che possiamo vedere gli abiti più esclusivi e perfetti per eventi di questo livello. Ecco il modello realizzato da Dior per l’attrice premio Oscar Mikey Madison, in seta rosa pastello con dettagli neri a contrasto con un fiocco bon ton che aggiunge un accento iper femminile. Il top per un evento primaverile.

Tessuti e dettagli scintillanti

Un altro classico intramontabile per notti da favola come le serate di gala sono strass, paillettes e applicazioni gioiello. I tessuti glitterati e metallizzati sono i più glamour se vogliamo sfoggiare un look più sofisticato e alla moda, soprattutto se premiamo forme scivolate che accarezzano la silhouette senza troppe costrizioni.

Vestiti per una serata di gala in colori sgargianti ma raffinati

Vogliamo optare per un tocco di colore che si faccia notare questa primavera? Spopola nelle collezioni di Alta Moda dei brand di lusso come Chanel il color corallo, un rosso caldo e audace che dona molto alla pelle con sottotono caldo. Ecco quindi un’idea per un abito di lusso da gala più vivace, con ricami e baschine che donano un tocco vintage chic ricercato.

Vestiti asimmetrici corti davanti

Un’alternativa più giovanile e perfetta per una serata primaverile più calda è un vestito asimmetrico corto davanti e lungo dietro, soprattutto se scelto con romantica gonna in tulle. Possiamo optare per colori tipici della stagione, come i toni pastello o le sfumature di rosa più cariche, abbinando però sandali gioiello che si facciano notare.

L’eleganza classica del tubino lungo

Per una serata di gala più formale, per esempio un evento benefico o legato al nostro ambito lavorativo, possiamo optare per una forma più tradizionale, come quella di un abito a tubino lungo fino al pavimento. In queste occasioni evitiamo scollature accentuate sulle forme, preferendo lasciare le spalle oppure la schiena scoperte.

Ricami preziosi

L’eleganza del pizzo è sempre appropriata a occasioni eleganti come un gala. Via libera quindi ad abiti interamente ricamati o con elementi in pizzo alternati a parti in tulle e seta. E se vogliamo essere perfettamente alla moda, scegliamo i colori di punta della stagione, come l’azzurro ceruleo.

Ball gown ampi e romantici

Ultimi ma anche tra i modelli più apprezzati e scelti, i ball gown con gonnellone ampio sono tra le proposte più sofisticate per una serata di gala, come ci mostra Zuhair Murad. Possiamo sceglierli con scollo dritto e spalle scoperte, con bustier o corpetto con coppe a triangolo, quello che conta è che si allarghino sui fianchi come un bellissimo abito da principessa.