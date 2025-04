Range Rover ha recentemente lanciato la “The London Collection“, una capsule collection di moda esclusiva che trasferisce l’eleganza e la raffinatezza del marchio nel mondo del lifestyle. Questa collezione limitata si compone di otto capi di lusso, realizzati con materiali pregiati e caratterizzati da un design sofisticato che riflette l’identità del celebre SUV britannico. Diamo loro uno sguardo nel dettaglio!

Range Rover The London Collection: Un connubio tra lusso e sportività

La “The London Collection” di Range Rover è stata progettata per uomo e donna, combinando accenti classici e versatilità con cromie audaci, ispirate alle finiture più iconiche dei modelli Range Rover. Il risultato è una trama esclusiva stampata, che richiama il linguaggio stilistico del SUV, reinterpretato attraverso una palette cromatica d’ispirazione modernista. Questa collezione di abbigliamento è stata presentata per la prima volta alla Range Rover House di Lech, in Austria, a marzo 2025, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo del brand. Scopri anche la collaborazione tra Balenciaga e Lamborghini.

Design ispirato ai SUV Range Rover

La collezione è stata realizzata sotto la direzione creativa del Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di JLR. La linea incorpora elementi stilistici direttamente derivati dai SUV Range Rover. Particolare attenzione è stata data alle linee classiche, alle stoffe trapuntate e ai materiali di pregio. Ogni pezzo mostra dettagli esclusivi, come le cerniere su misura delle giacche reversibili, il cui design richiama i comandi rotativi presenti nei modelli storici di Range Rover.

Anche la verniciatura Sunset Gold, un tempo riservata alla carrozzeria delle vetture, è stata ripresa per alcuni dettagli degli abiti, collegando ancora di più questa collezione all’identità del brand. Il motivo astratto Bodyside, elemento distintivo della silhouette Range Rover, è stato trasformato in una stampa moderna e accattivante, replicata su tessuti pregiati come il twill di seta e applicata sulle giacche trapuntate.

Capolavori di sartoria e artigianato

I pezzi più rappresentativi della collezione sono le giacche reversibili Knightsbridge Promenade e Soho Chic, disponibili sia per uomo che per donna. Ogni pannello è stato trapuntato a mano con estrema cura da esperti artigiani tra Italia e Regno Unito. La cerniera personalizzata di queste giacche presenta un anello interno smussato rifinito in Sunset Gold, un omaggio alle finiture del celebre SUV britannico.

Anche i foulard in seta 100% rappresentano un tributo all’artigianato europeo. Il modello About Town è stato realizzato sulle rive del Lago di Como, in Italia, da un team di maestri tessili. Mentre Chelsea Blossom è stato prodotto a Macclesfield, nel Regno Unito, in uno degli ultimi stabilimenti tessili tradizionali ancora attivi. Ogni sciarpa è stata prodotta in edizione limitata e rifinita a mano, con un bordo arrotolato artigianalmente per garantire una qualità impareggiabile.

Un omaggio all’eleganza senza tempo di Range Rover

A completare la collezione vi è una scultura iconica della Range Rover, realizzata interamente in alluminio e disponibile in due varianti di colore: Sunset Gold e Tourmaline Brown. Questo oggetto da collezione rappresenta un ulteriore legame tra il mondo dell’auto e il design di lusso.

Gerry McGovern ha sottolineato come questa capsule collection rappresenti una naturale estensione dell’essenza di Range Rover nel mondo della moda e del lifestyle. Lo scopo era creare capi senza tempo che esprimessero l’estetica e l’etica del marchio. La London Collection è il passo avanti in questa direzione, una connessione più profonda con il lusso e l’eleganza distintivi di Range Rover.