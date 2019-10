Jennifer Aniston si scusa con tutti per aver rotto Instagram

«Giuro che non volevo romperlo… Grazie ragazzi per il gentile benvenuto <3…». Scherza l’attrice cinquantenne, che si è unita alla piattaforma martedì e che ha causato il crash di Instagram poche ore dopo il suo primo post. Il post in questione è un selfie con Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry, Instagram ha riferito di avere difficoltà tecniche. Jennifer ha “rotto Instagram” perché c’erano troppe persone che cercavano di seguirla tutte in una volta.

Da bambina era deliziosa

E dopo che un fan appassionato ha commentato «Perché non posso seguirla anch’io??!!». Lei ne ha preso atto ed ha risposto «scusatemi, penso di aver rotto Instagram». Il post si è rivelato così popolare che alcuni utenti non hanno potuto accedere al profilo della Aniston e seguirla. Poco dopo il post, il Guinness World Records ha annunciato che Aniston ha stabilito un nuovo record per essere l’account Instagram più veloce per raggiungere un milione di follower. Milione che ha accumulato in cinque ore e 16 minuti. E Jennifer Aniston ha ora pubblicato il suo secondo post sul social network, rendendo omaggio alla sua nuova serie. La 50enne ha condiviso una piccola clip della sua prossima serie, The Morning Show.

Nella clip in questione si vede il suo personaggio gettare via il telefono per la frustrazione. Jennifer interpreta il personaggio di Alex Levy, seduta sulla poltrona del trucco con il suo telefono prima di buttarlo fuori in una sorta di attacco isterico. Il post dell’attrice arriva dopo che è riuscita a guadagnare oltre 10,1 milioni di follower in poco più di 24 ore e 11,4 milioni di like nel suo primo post. E mentre i fan hanno scherzato sui suoi record, lei si dice molto contenta del Guisness World Records raggiunto ma comunque dispiaciuta di aver arrecato questo disguido. Il suo terzo post invece è una foto di Jennifer da bambina, e a seguire un selfie attuale di lei.