Le celebrity più ricche del mondo nel 2025

La classifica delle celebrity più ricche del mondo nel 2025 stilata come sempre da Forbes ha individuato le celebrity miliardarie del momento, con un patrimonio complessivo di 39 miliardi di dollari — in crescita rispetto ai 31 miliardi del 2024.

Vediamo quindi chi sono i primi 10 della classifica, nomi molto noti nel settore.

1. Steven Spielberg

Patrimonio netto: $5,3 miliardi

Spielberg è uno dei più grandi registi e produttori della storia del cinema, con successi come Lo squalo, E.T., Indiana Jones e Jurassic Park. Oltre ai guadagni cinematografici, Spielberg ha siglato un accordo per il 2% delle entrate da biglietti dei parchi a tema Universal in perpetuo, una fonte stabile e considerevole di reddito. Ha continuato a dirigere e produrre film di successo, mantenendo una presenza attiva nel settore. Scopri anche le celebrity più ricche del 2024!

2. George Lucas

Patrimonio netto: $5,1 miliardi

Creatore di franchise leggendari come Star Wars e Indiana Jones, Lucas ha venduto la sua Lucasfilm a Disney nel 2012 per 4 miliardi di dollari. Nonostante non riceva più ricavi diretti dai nuovi progetti, la sua influenza nel cinema e la proprietà intellettuale rimangono pilastri del mercato dell’intrattenimento globale.

3. Michael Jordan

Patrimonio netto: $3,5 miliardi

Jordan è il primo atleta a entrare nella lista Forbes 400 degli americani più ricchi. La sua fortuna deriva principalmente dal marchio Jordan, una partnership con Nike che gli frutta oltre 100 milioni di dollari all’anno in royalties. Inoltre, è proprietario di squadre sportive e ha investimenti in vari settori.

4. Oprah Winfrey

Patrimonio netto: $3 miliardi

Winfrey è stata la prima donna nera a diventare miliardaria grazie al successo del suo talk show, The Oprah Winfrey Show. Oggi guadagna ancora tramite la produzione di contenuti e investimenti immobiliari, con proprietà in California e Hawaii per oltre 2.000 acri.

5. Vincent McMahon

Patrimonio netto: $3 miliardi

Vincent McMahon ha trasformato la WWE in un colosso mondiale del wrestling. Nel 2023 ha fuso la WWE con UFC dando vita a TKO Group Holdings. Nonostante controversie personali e dimissioni, continua a monetizzare il suo patrimonio e a detenere partecipazioni importanti.

6. Jay-Z

Patrimonio netto: $2,5 miliardi

Jay-Z è una figura chiave nell’industria musicale e negli affari, con brand di alcolici di lusso (Armand de Brignac, D’Usse), investimenti tecnologici (Uber), e un’importante collezione d’arte. La vendita di quote delle sue aziende a LVMH e Bacardi gli ha portato centinaia di milioni.

7. Kim Kardashian

Patrimonio netto: $1,7 miliardi

Da star dei reality a imprenditrice di successo, Kim Kardashian ha fatto fortuna con la linea di shapewear Skims, valutata 4 miliardi di dollari nel 2023, e con il brand skincare SKKN By Kim. Ha anche un patrimonio immobiliare significativo, tra cui una villa da 40 milioni vicino a Los Angeles.

8. Peter Jackson

Patrimonio netto: $1,7 miliardi

Il regista de Il Signore degli Anelli ha guadagnato sia dalla produzione dei film che dalla vendita di quote di Weta Digital a Unity Software nel 2021, incassando circa 1,6 miliardi tra contanti e azioni. Weta è un punto di riferimento negli effetti visivi per cinema e videogiochi.

9. Taylor Swift

Patrimonio netto: $1,6 miliardi

Taylor Swift ha superato il miliardo grazie all’Eras Tour, che da solo le ha fruttato circa 190 milioni netti, oltre ai ricavi da royalties musicali e vendite di cataloghi. Possiede immobili di prestigio e continua a essere una delle artiste più influenti e remunerative del mondo.

10. Magic Johnson

Patrimonio netto: $1,5 miliardi

Dopo una brillante carriera nel basket, Magic Johnson ha investito con successo in sport professionistici (Los Angeles Dodgers, Washington Commanders) e assicurazioni. Sotto la sua guida, l’assicuratore EquiTrust è cresciuto da 16 a 26 miliardi di asset in pochi anni.