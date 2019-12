È sicuramente ancora l’anno degli stravolgimenti look delle nostre amatissime celebrità. Se c’è una cosa che sappiamo delle sorelle Kardashian-Jenner, è che amano davvero il loro nuovo particolarissimo taglio di capelli. Un bob bello e buono. Oltre chiaramente all’immancabile vestito di paillettes che per tutte noi dovrebbe risultare già super presente nell’armadio. Dicevamo, alcune settimane fa Kylie Jenner ha scambiato le sue lunghe onde con un taglio corto sulle spalle. Una capigliatura simile a quella che portava con fierezza Victoria Beckham, durante il suo periodo con le Spice Girls. Ma scopriamo di più!

Ebbene sì, ancora gli anni ’90. Sembra proprio che questo taglio di capelli sia ritornato in voga. Di diverso c’è solo che questa volta pare sia diventato un affare di famiglia, visto e considerato il match delle sorelle Kylie Jenner e Khloé Kardashian.

Le sorelle hanno sfoggiato i loro bob abbinati proprio il fine settimana della settimana scorsa, durante una serata fuori, precisamente alla festa per il cinquantesimo compleanno di Diddy. I capelli della Jenner erano declinati nel suo solito colore elegante e scuro, mentre la Kardashian è stata fotografata a lato della sorella minore con una parrucca bionda, creando così un super contrasto. Secondo i social media, le sorelle si sono presentate alla festa insieme e si sono anche prese il tempo di scattarsi un paio di selfie l’una accanto all’altra per mostrare il loro taglio di capelli. Anche se non è ben chiaro se abbiano scelto intenzionalmente di abbinarsi. Ad ogni modo, entrambe avevano un aspetto piuttosto impeccabile, come sempre. Guarda alcune foto delle loro acconciature abbinate e, perché no, fatti venire l’illuminazione per questo capodanno, pensaci, potresti coinvolgere la tua migliore amica!