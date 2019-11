Jennifer Aniston look denim: i suoi jeans dagli anni ’90 ad oggi

C’è una legge non scritta che dichiara che nulla separi Jennifer Aniston dai suoi amati jeans. Semplicemente, non esiste ancora nessuna stagione od occasione che possa trattenerla dal creare outfit stile anni ’90 che comprendano dei jeans. Questa legge l’abbiamo imparata tutti durante il corso degli anni in cui abbiamo tenuto in continuo monitoraggio i suoi look sempre ispiratori. Dai tappeti rossi alle casual routine giornaliere, Jen ha dimostrato che il denim non è solo un segno di distinzione appartenente a un look casual, ma una vera e propria firma d’identità.

Dici Jennifer dici Jeans!

La Aniston ha ammesso svariate volte che i jeans attillati non fossero i suoi preferiti, mentre sa chiaramente come indossare una vestibilità più confy. Nel caso in cui non l’abbiate ancora notato, la star è riuscita a trovare una manciata di idee per ogni momento della giornata e anche della serata. Spulcia tutte le foto che ti proponiamo per apprendere alcune delle sue lezioni più importanti, alcune delle quali sembrano provenire, e provengono, direttamente dagli anni ’90. Insegnamenti che possono ancora essere facilmente applicati oggi, anzi che risultano perfettamente attuali.

Jennifer Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends(1994-2004), un ruolo che le ha valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Il personaggio era molto popolare durante la messa in onda della serie, ed è stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili in televisione negli Stati Uniti. Come qualsiasi altra cosa nella vita, però, il segreto, ci ha detto, è l’equilibrio. Equilibrio tra ottenere trattamenti per il viso regolari ma non stressarsi su ciò che sembri.

Equilibrio tra vivere la tua vita sotto gli occhi del pubblico mantenendo contemporaneamente la tua privacy. La ragione per cui è rimasta famosa su Instagram. Anche lei è la prima ad ammettere che non è una cosa per sempre: «Sono sicuro che è qualcosa a cui non potrò resistere per sempre». «Ammettiamolo, non sembra che vada da nessuna parte. E chi vuole essere lasciato indietro? Ma c’è un modo per usarlo responsabilmente.» Quel tipo di saggezza è la lezione che sta cercando di impartire a tutti, la ragazza che spera di essere per sempre. Dalla nuance esatta del rossetto che Rachel avrebbe tenuto nel suo beauty case per il trucco su Friends. Fino al consiglio di bellezza che Jennifer Aniston avrebbe dato alla sé stessa ventenne.