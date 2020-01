“Dicevano che sono drogato, ecco come sto” Justin Bieber

L’ultimo ad aver condiviso con il mondo intero delle sue condizioni di salute è Justin Bieber. Come tante altre celebrità, il cantante soffre di una grave malattia, il Lyme. Un’infezione batterica di lunga durata, ha spiegato ai suoi fan che racconterà la sua lotta in una serie di video documentari che verranno poi pubblicati su vari social.

Bella Hadid

«È iniziata con un appannamento del cervello e per un po’ non riuscivo a mettere insieme le frasi. Poi ero molto stanca e ho dovuto anche rimandare dei servizi fotografici» Bella Hadid

Non solo Justin Bibier, ma anche la top model Bella Hadid ha sofferto per un lungo periodo di questa malattia. Dall’età di 19 ha combattuto contro l’infezione (trasmessa dalle zecche), che provoca: Spossatezza, febbre e mal di testa sono i disturbi più comuni. Se non curata per bene, i disturbi posso diventare più pesanti da quelli cardiaci a quelli neurologici. Un incubo che per la modella è finito dopo ben 5 anni.

Avril Lavigne

“Avevo accettato la morte e potevo sentire il mio corpo che si spegneva. I medici guardavano i loro computer e mi dicevano cose tipo: sindrome da stanchezza cronica. Oppure: perché non provi ad alzarti, Avril, e non vai a suonare il pianoforte? Sei depressa?“ Avril Lavigne

La cantante Avril Lavigne, aveva invece raccontato la sua storia due anni fa, quando anche lei, sfortunatamente soffriva il Lyme. L’artista ha avuto molti problemi a causa della grave patologia, anche perché in un primo momento, le era stata diagnosticata erroneamente una depressione. Avril raccontò anche quanto raccontò al Good Morning America nel 2013, quanto sia difficile ottenere la giusta diagnosi su questo tipo di infezione.