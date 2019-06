Rossetto arancione! Capelli turchesi! E ‘difficile mantenere la calma circa l’ultimo videoclip di Taylor Swift! La Swift ha appena lanciato un nuovo video musicale per il suo singolo You Need To Calm Down ed è pieno di incredibile ispirazione alla bellezza che noi non ci aspettavamo proprio niente di diverso. Se la bellezza dei beauty look in Me! erano già motivo di attenzione, sapevamo già che ci sarebbe stato l’ennesimo slancio con quest’altro video musicale.

Tutti insieme appassionatamente

Swift è stata raggiunta nel video da una miriade di celebrità. Ci sono i cinque del Queer Eye (programma televisivo lanciato da Netflix nel 2018), Ryan Reynolds, Laverne Cox, Ellen Degeneres, e l’ex frenemy Katy Perry, per nominarne alcuni. Tutte queste celeb hanno portato con sé i loro migliori beauty look, ci stiamo riferendo a Todrik Hall (!). In tutto il video della Swift è un continuo switch di acconciature, pettinature e tinte. Uno stile che si potrebbe definire come caleidoscopico, viola, blu e rosa, che ci ha ricordato l’aspetto di una bevanda arcobaleno.

Katy Perry wins!

C’è anche una coda di cavallo con la punta tinte di rosso, come a dare l’effetto che le si siano stati inzuppati i capelli nel ketchup, in perfetto match con il costume indossato in quel momento, da porzione di patatine fritte. Poi ci sono stati i favolosi look di make-up , tra cui una combo di ombretto turchese e labbra rosso che ha dimostrato (ancora una volta) che si possono far scendere in campo gli occhi e le labbra allo stesso tempo senza rischiare di affogare. E non è stata solo la Swift ad entrare nel vortice dei beauty look. La Perry ha abbinato il suo rossetto ai suoi capelli arancioni, mentre Jonathan Van Ness indossava un’epica corona di cristallo e Laverne Cox ha avuto una seria esplosione di sex appeal.