Il tennis è naturalmente l’obiettivo di Wimbledon, ma è lontano dall’unico argomento di discussione al torneo più antico del mondo. Mentre gli atleti competono per il loro trofeo di campionato, i partecipanti gareggiano per essere nominati come meglio vestiti. In passato ciò significava attenersi ad un codice di abbigliamento temerario, fatto di abiti sartoriali per uomo e abiti da donna, ma quest’anno una nuova generazione di ospiti sta scuotendo le cose.

Che si tratti di trasgressori reali come Meghan Markle, che ha fatto la grazia di andare a vedere la partita di Serena Williams contro Kaja Juvan. Tutto ciò indossando jeans attillati e una giacca gessata di L’Agence.O che si tratti della perenne ragazza figa Sienna Miller, il cui completo Ralph Lauren ha rubato lo show. Il settimo giorno quindi si riposò, direte voi, invece no! L’atmosfera del corteggiamento è solo diventata notevolmente più giovane.

Mentre gli ospiti si sentono più in grado di rompere con la tradizione, la moda in mostra è diventata sempre più variegata ed interessante. Janelle Monae ha dato il via al movimento durante il primo giorno indossando l’irriverente cappello di Thom Browne, sovrapponendovi un giocoso berretto rosso. La star di Luther, Ruth Wilson, ha contribuito all’ottavo giorno in un bizzarro vestito a righe di Hellessey, punteggiato da occhiali da sole rossi.

In una trincea Burberry e abito slip floreale di Chloé, Charli XCX mette il proprio spin su stampe miste, mentre Adwoa Aboah ha mantenuto le cose casual in un maxi cappotto crema leggero e T-shirt della Nike. Uno sguardo attraverso tutti i migliori atleti della moda del torneo, ecco, è questa la nuova verve elegante e la direzione di abbigliamento che ha intrapreso il tennis moderno.