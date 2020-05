“Sono così orgogliosa della mia piccola noce di cocco, questo libro offrirà alle famiglie un modo per abbracciare la pace e il potere della fede quotidiana” Jennifer Lopez

Il libro scritto dalla figlia dodicenne Emme, di Jennifer Lopez, intitolato Lord Help Me, raccoglie le preghiere quotidiane di Emme ed è accompagnato dalle illustrazioni di Brenda Figueroa, artista di El Salvador.

Un talento nato, proprio come sua madre

“A scuola ho imparato a conoscere i bradipi e il modo in cui affrontano l’estinzione, così ho iniziato a pregare per loro la sera, prima di addormentarmi” Emme

Come si vede già dal disegno in copertina, è curiosamente dedicato ai bradipi. Sì, proprio quel mammifero lento e dormiglione che abita le foreste tropicali, diventato famoso tra i più piccoli grazie a film di animazione come L’era glaciale e Zootropolis. Emme a soli dodici anni ha scritto già un libro ed ha già le idee chiare su cosa vuole diventare nella vita, come ha egregiamente dimostrato sul palco del super Bowl insieme a sua madre Jennifer Lopez.

“Ho scritto questo libro per contribuire a raccogliere fondi per salvare i bradipi, ma anche per insegnare agli altri bambini come possiamo pregare e chiedere aiuto a Dio. Due cose che mi danno molto conforto” Emme

Le parole di Jennifer Lopez

“Nel suo primo libro Lord Help Me! Questo libro offrirà alle famiglie un modo per abbracciare la pace e la forza della fede quotidiana” ha scritto JLO: “Non uscirà prima del 29 settembre, ma potete preordinare al link della mia bio.” Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è legatissima ai figli e, anche durante la quarantena, ha condiviso diversi momenti della sua vita in famiglia.