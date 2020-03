Da mercoledì 18 marzo, DJ D-Nice ospita il Club Quarantine, ovvero “la più grande festa del mondo”. Tramite Instagram Live è diventata rapidamente virale, conquistando un pubblico sempre più vasto di giorno in giorno. Ad esempio la serata di sabato scorso, chiamata Home School, ha attirato EXTRA VIP. Ospiti come Jennifer Lopez, Rihanna, l’ex First Lady Michelle Obama, Ellen DeGeneres, Oprah. E alcuni “festaioli” hanno persino trovato l’amore! Ecco tutto ciò che sappiamo sulle feste in disco live “Club Quarantine” di DJ D-Nice, incluso il modo in cui è possibile partecipare.

Mai sognato di andare in disco con Rihanna o Michelle Obama?

In un mondo pre-coronavirus, per molte persone, il sabato sera avrebbe potuto significare serate in discoteca e after party fino a mattina inoltrata. Ci siamo ritrovati tutti a distanza di sicurezza, ma grazie a DJ D-Nice, qualsiasi persona, ovunque nel mondo può far parte di una gigantesca serata in disco tramite Instagram. Da mercoledì, il DJ, che è anche un noto fotografo, conosciuto per aver scoperto diversi artisti, tra cui Kid Rock, ha invitato i suoi seguaci a unirsi a lui per una festa da ballo virtuale. Ha chiamato la serata “Home School”.

Ospiti come Janet Jackson, Justin Timberlake e John Legend hanno partecipato alla grande festa virtuale per tutta la settimana. Ma la magia è accaduta sabato sera, con ospiti come Michelle Obama, Jennifer Lopez, Rihanna, Ellen DeGeneres e Oprah. La serata ha raggiunto oltre 100.000 spettatori dal vivo. Mentre D-Nice metteva tracce di artisti tra cui Rihanna e Janet Jackson, ha scherzato sul fatto che forse Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, potrebbe anche regalare cocktail a tutti gli ospiti. Molti partecipanti alla diretta hanno anche sottolineato il potere che la musica e la danza hanno nel cambiare il mondo.

Le “feste in disco” di DJ D-Nice potrebbero anche aver aiutato qualcuno a trovare l’amore. Durante il fine settimana, il blog The Shade Room ha riferito una storia super tenera. Pare che dopo la festa di sabato sera, un uomo di Atlanta di nome Greg, abbia deciso di mandare un messaggio a una delle donne che aveva “visto” alla serata. Greg la avrebbe approcciata così: «Ti ho vista alla festa, impossibile venire a parlarti perché era troppo affollato. Mi sono anche imbattuto in Rihanna e Michelle Obama!». Chissà se Greg l’avrà spuntata, che approccio originale!