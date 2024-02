The Padel Resort: apre a Como il primo in Italia

Como si appresta ad accogliere una novità assoluta nel panorama dello sport e del relax italiano: The Padel Resort. Questo innovativo centro padel, situato a pochi minuti dalle rive del Lago di Como, rappresenta il primo resort dedicato a questo sport in Italia. Grazie alla sua posizione strategica, facilmente raggiungibile dall’autostrada A9, a soli 30 minuti da Milano e a breve distanza dal cuore di Como, The Padel Resort si posiziona come un’attrazione imperdibile per gli amanti del benessere e dello sport.

Il resort nasce dall’ambiziosa visione della famiglia Parolini, noti anche per la proprietà di Iperauto S.p.a. e l’apertura è prevista entro l’estate 2024. L’obiettivo è quello di trasformare e valorizzare l’area industriale di Via Pasquale Paoli in un’oasi di accoglienza d’avanguardia, dove relax, sport e lusso si fondono in un’esperienza unica. Il progetto, sviluppato da Roberto Parolini e dall’architetto Vito Ruscio, si estende su un’area di 17.000 mq e include, oltre agli 11 campi da padel (9 coperti e 2 scoperti), una palestra, un centro fisioterapico, un ristorante gourmet, un bistrot con lounge bar, uno spazio coworking, una concessionaria Maserati e, non ultimo, un boutique hotel con 21 camere deluxe, piscina e solarium.

La decisione di integrare la nuova concessionaria Maserati in questo contesto nasce dalla volontà della famiglia Parolini di sfruttare il potenziale commerciale e turistico dell’area, offrendo allo stesso tempo un servizio unico e di prestigio. La collaborazione con lo Chef Franco Caffara, già affermato sul territorio, garantisce un’offerta culinaria di alto livello presso il ristorante I Tigli e il Bistrot, promettendo un connubio perfetto tra tradizione e innovazione gastronomica.

Il Padel Resort Como si distingue per l’elevata qualità delle sue strutture sportive, offrendo 11 campi da padel superpanoramici, tra i migliori disponibili sul mercato e approvati FITP, e diventando così un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport. L’Academy del resort, gestita dai più qualificati professionisti del settore, assicura un supporto completo sia per i giocatori esperti che per i neofiti. La presenza di Head come sponsor tecnico sottolinea ulteriormente l’impegno nella promozione di un’esperienza sportiva di qualità.

L’attenzione al benessere si estende anche ai servizi di fisioterapia e osteopatia, alla palestra attrezzata Technogym con vista sui campi e alle aree esterne dove sarà possibile rilassarsi a bordo piscina. Il Boutique Hotel, con le sue 21 camere deluxe dotate di ampio balcone con vista, promette di offrire un soggiorno all’insegna del comfort e della tranquillità.

The Padel Resort Como non si limita a essere un semplice centro sportivo, ma si propone come un vero e proprio ecosistema di servizi e attività, aperti sia agli ospiti dell’hotel sia ai visitatori esterni, garantendo un’esperienza completa che va oltre il semplice gioco del padel. Tra sport, natura e gastronomia d’eccellenza, il resort si candida a diventare un punto di riferimento per chi cerca una pausa dal quotidiano, in un ambiente esclusivo e rigenerante.