Tony Kelly: Il Maestro dell’Eleganza e della Provocazione Fotografica

Immerso in un turbinio di colori vivaci, intrisi di lucentezza e conditi con un tocco di ironia, il mondo di Tony Kelly si apre come un’esperienza sensoriale senza pari. Cinematografico, elegante, teatrale e decisamente sexy, il lavoro di Kelly è una festa per gli occhi, una miscela deliziosa di colore e luce che cattura l’immaginazione e sfida le convenzioni.

Nato a Dublino nel 1975, Tony Kelly ha iniziato la sua carriera come fotoreporter, catturando la vibrante cultura delle celebrità emergenti in una città che abbracciava una nuova era di prosperità. La sua passione per i panorami soleggiati e il cielo blu lo ha portato a Barcellona, dove ha affinato il suo stile unico catturando la vita quotidiana con un tocco di eccentricità e ironia.

Oggi, Tony Kelly risiede a Los Angeles, un luogo che stimola la sua creatività come nessun altro. Le sue fotografie, sebbene raffinate, sono anche sorprendentemente rivoluzionarie, invitando lo spettatore a esplorare stereotipi, tabù e inversioni di ruolo. La sua vasta esperienza internazionale lo ha portato a lavorare in luoghi esotici come Rio De Janeiro, l’Africa e il Medio Oriente, arricchendo ulteriormente il suo repertorio artistico con influenze culturali diverse.

Per anni, Tony Kelly è stato affascinato dai monasteri e dalle chiese alpine degli ordini religiosi che furono i primi colonizzatori delle montagne. Questi incredibili avamposti hanno offerto rifugio e calore a molti viaggiatori stanchi per secoli, creando un’atmosfera misteriosa simile a quella dei film di James Bond. Si dice che l’aspetto più simbolico di una montagna sia la vetta, poiché si crede che sia più vicina al cielo e Kelly nel suo ultimo lavoro ha creato una serie di ritratti eroici per celebrare gli uomini e le donne del clero le cui vite sono dedicate alla loro fede e spesso dimenticate nella società moderna sempre più frenetica.

Ispirato da immagini storiche che ha trovato di suore che sciavano nelle montagne scandinave Kelly ha creato una serie di immagini che occupano un posto speciale nel suo cuore. Questo primo pezzo della serie è stato naturalmente scattato nella sua amata St. Moritz. Una giornata perfetta con cieli blu e un piede di neve fresca gli ha dato la tela che stava aspettando!