Una grande curiosità sta assalendo tutti noi per quanto riguarda il Festival di Sanremo, chi vestirà chi? Alcuni indizi ci arrivano direttamente da Elodie. La cantante svela di essere stanca di indossare abiti romantici e di voler apparire con uno stile forte di ispirazione rock sul palco dell’Ariston.

Come adottare uno stile glam rock

Un look decisamente audace, tra teschi, glitter, colori e borchie, con un occhio sempre fisso sulla Londra degli anni ’70 e alla scena musicale del momento. Si chiama glam rock e comprende: giubbotti, minigonne e pantaloni di pelle.

Per non strafare è importante scegliere colori neutri, il nero è perfetto. Per un look da giorno è possibile abbinare delle sneakers tipo le All Star della Converse mentre per un look da sera particolare è possibile indossare un bel tacco 12 l’effetto sarà decisamente più provocante.

Nuovo stile

Nell’ultimo periodo è diventata una vera e propria fashion icon, sempre in prima fila alle Fashion Week milanese o sul palco dei party più cool del mondo fashion. Su Instagram e agli eventi pubblici abbiamo notato la trasformazione della cantante Elodie che ormai sfila in occasioni glamour, come la prima della Scala di Milano, con indosso sontuosi abiti griffati o posa con lucenti abiti di paillettes su tutti i social. Un nuovo stile per la cantante che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Cambiamento

“Non indosserò abiti di Etro. Utilizzerò un solo brand per tutto Sanremo. Ho scelto, e sono molto contenta che mi abbia scelto, un brand perfetto”. Elodie

Tutti si chiedono cosa indosserà Elodie a Sanremo 2020, nonostante ultimamente abbia sfoggiato spesso abiti della Maison italiana Etro, la cantante ha rivelato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it che: per il Festival della canzone italiana non indosserà completi di quel brand.

Non sono romantica

Come visto dagli ultimi post pubblicati su Instagram, Elodie ha sfoggiato degli abiti in pelle total black per l’uscita del nuovo disco intitolato “This is Elodie”. Insomma, possiamo affermare che nella cantante è in atto un forte cambiamento, chissà cosa ci riserverà per il Festival di Sanremo.