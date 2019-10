Pochi pochissimi mesi ci separano dall’inizio della settantesima edizione del Festival della musica italiana, il Festival di Sanremo, che si terrà dal 4 all’8 febbraio 2020. Sono giunte alle nostre orecchie le prime conferme su quello che sarà il conduttore di questo 70° Festival, sarà il grande Amadeus. Ma oltre alle voci sul conduttore ci sono arrivate notizie anche su altisonanti nomi femminili che prenderanno parte a questo grande show della musica. Non abbiamo ancora ben chiaro che ruoli giocheranno, ma di una cosa siamo sicuri, della loro presenza! Ecco chi sono le First Lady della 70° edizione del Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2019

Tra le figure femminili che parteciperanno al Festival figurano i nomi di grandi donne del mondo dello spettacolo italiano. Milly Carlucci, volto cult del palinsesto Rai, Belen Rodriguez, già presente nell’edizione di Gianni Morandi del 2012 (galeotta fu la farfallina) e Chiara Ferragni, imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo. Insomma, tre donne che contribuiranno ad arricchire uno degli spettacoli più attesi, criticati e autorevoli nel campo della musica. Il conduttore e direttore artistico Amadeus dovrà occuparsi anche della scelta dei brani in gara e del DopoFestival.

Conduzione per la quale stanno concorrendo Alessandro Cattelan e Marco Liorni. Secondo indiscrezioni ci sarebbe uno scarso interesse di Amadeus per lo show notturno legato al festival tanto che non sarà trasmesso su Rai1 ma su RaiPlay. Resta certa la passerella per gli ex Carlo Conti e Pippo Baudo, probabilmente presenti anche nella giuria di qualità del Sanremo Giovani che decreterà il vincitore in una serata live il 19 dicembre. Ad ogni modo ci prepariamo tutti ad assistere a quella che sarà l’edizione più bella di sempre di uno degli show capostipite della televisione italiana.

Ecco l’elenco dei sessantacinque cantanti selezionati per Sanremo Giovani e i corrispetivi titoli dei brani presentati:

YaMatt – Desideri

I TRISTI – L’ultima notte dell’anno

Fadi – Due noi

Federica Abbate – I sogni prima di dormire

Nico Arezzo – VOLO

Loren – Stendhal

Manuel Finotti – INSHALLAH

Réclame – Il viaggio di ritorno

Devil A – Disordine

Fasma – Per sentirmi vivo

Leo Gassmann – Vai Bene Così

Giulia Mutti – Romanzo Cattivo

Jefeo – Un due tre stella!

AINE’ – Van Gogh

IOSTOCONPAOLO – Io sono Paolo

Libero – La Casa del Vento

Simona Severini – Una cosa bella

Shari – Stella

Cobalto – Glover

Calma – Labbra & Winston

Richi Sweet – Dedicata a me

Five and Fist – Prima di te

Chico – Con me

Avincola – Un rider

Caponetti – Batman Autogrill

Mose – Hai mai

Federico Baroni – Psycho Love

Le Larve – Piove

Cristina Cafiero – In punta di piedi

Liberementi – Laurearmi in felicità

NOVA -Resta

Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu

Matteo Costanzo – La giusta distanza

Michele Merlo – Vorrei proteggerti dal mondo

EPICOCO – Da quando mi hai detto di sì

Moonage – Portogallo

Blindur – Eclisse

LE RADÏCI – Mi basterebbe il tuo nome

Filo Vals – Lunedì

PURITANO – La Storia Della Vita Mia

LUCKY&STRIKE – Sangue & Rossetti

ICARO – Via

WakeUpCall – Tu non ascolti mai

MOKI – È TUTTO UN BLA BLA BLA

Mike Baker – Stupido

Leonardo De Andreis – Rivelazione

Seba – Davide Contro Golia

MARKO – VIVRO’ PER TE

Thomas – Ne 80

Revman – San Michele il poliziotto

ROBERTA FINOCCHIARO – L’ANIMA E’ L’UNICA CHIAVE

IDEM – NON ME NE FREGA UN CA

MARCO SENTIERI – BILLY BLU

RAIM – LABIRINTO

GAVIO – LA MIA GENERAZIONE

Patrizio Santo – L’estate a dicembre

Filippo Ruggieri – Ah Paolè!

Eugenio In Via Di Gioia – Tsunami

Easy Funk – Sognare è gratis

Manitoba – Ci divertiamo

Manuel Moscati – Dimentica

Bizzarro – Parla solo con me

Leonardo Tomarelli – Ne ho bisogno

Madda – La mia stanza

Alessandro Coli – Paranoia