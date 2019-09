Elodie l’abbiamo conosciuta per la prima volta alla quindicesima edizione del talent show Amici: quell’indimenticabile pixie cut rosa shocking era ormai diventato il distintivo della star.

Sono trascorsi circa quattro anni da allora, ma Elodie continua a far parlare di sé. Questa volta la cantante romana ha sorpreso i followers postando una storia di Instagram in cui sfoggia il nuovo look.

Tutto è nato una sera di mezza estate, in vacanza con le amiche. Durante una partita a carte in terrazza – Uno, per l’esattezza – Elodie ha voluto coinvolgere i fan attraverso il social. E…sorpresa!

Capelli lisci, c’eravamo così tanto a…bituati. La ex concorrente di Amici opta per un riccio felino, puntando tutto sul volume. Il biondo, invece, è rimasto tale e quale. Addio capello liscio e frangetta lunga, si preannuncia un nuovo cambio di rotta per la star italiana. Si sa, quando una donna decide di cambiare hairstyle è perché sta cambiando qualcosa anche nella sua vita. Che ci sia lo zampino di Marracash in questa storia?

Dopo il grande successo che la collaborazione con il rapper ha riscosso, con il brano Margarita diventato una delle hit estive 2019, pare che la relazione inizialmente professionale si sia presto trasformata in qualcosa di più. Galeotta fu la musica, un fattore che li ha certamente conciliati.

Si tratta di un ritorno alle origini per Elodie, che con i ricci ci è nata. La sua prima apparizione sul palco l’ha fatta alle audizioni di XFactor 2008, presentandosi con una chioma a dir poco leoncina e con gli occhi colmi di speranza.

Ora Elodie è cresciuta, ha imparato a dominare il palcoscenico e continua a rincorrere il sogno di quella ragazza che, rifiutata al primo casting di XFactor, non si è mai data per vinta. Noi ci auguriamo che il cambio di look di Elodie Di Patrizi sia il preannuncio di molte altre novità nella carriera della star, che ormai si classifica come cantante da record, con ben 36 milioni di visualizzazioni su Youtube.