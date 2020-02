“Non faccio diete, fumo, ogni tanto bevo, non faccio esercizio fisico.” Naomi Campbell

Ha appena compiuto 49 anni, Naomi Campbell è una vara icona di bellezza, forse insuperabile top-model, ma anche produttrice televisiva e imprenditrice. Nota per il carattere spigoloso e la personalità temeraria, passerà alla storia anche per sfilare ancora sulle passerelle del fashion system.

Non sentirli

“Vivo alla giornata, per questo ce la faccio.” Naomi Campbell

Naomi Campbell ruba la scena anche alle top model più giovani nella campagna di Vivienne Westwood posa nuda, in splendida forma tonica, senza un difetto: “Credo che le cose nella vita accadano quando devono accadere. Mi ci sono voluti 33 anni di carriera per fare una campagna Westwood e sono felicissima di farla nel mio 49esimo anno di vita. Se è destino, le cose accadono”.

Tommy

“Mi piacciono la trasformazione, il reinventarsi, l’essere un camaleonte. Non mi piace quello che è prevedibile.” Naomi Campbell

Tommy Hilfiger ha messo in scena la sua collezione di streetwear Primavera /Estate 2020. Ha scelto uno dei luoghi più iconici di Londra, la galleria d’arte Tate Modern, ma soprattutto ha voluto lei, la top delle top, Naomi Campbell, che, a 49 anni di età, continua ad essere una delle modelle più belle al mondo.

Kenneth Ize

“Io guardo al lavoro di modella come a qualcosa che faccio per le persone di colore in generale.” Naomi Campbell

Il designer nigeriano Kenneth Ize ha fatto il suo debutto in passerella a Parigi il 24 febbraio, dando il via a una settimana in cui anche il designer sudafricano e il vincitore del premio LVMH Thebe Magugu. Naomi Campbell ha deciso di supportare questo giovane talento della moda, sfilando per lui con indosso un abito a righe dai colori sgargianti.