“Sono un bersaglio facile. Ho la fama di avere un brutto carattere e la gente ci crede.” Naomi Campbell

Che Naomi Campbell sia bellissima, non c’è dubbio, infatti, oltre ad conquistato il mondo della moda, diventando a pieno di titolo una Fashion Icon, è famosa per aver fatto una vera strage di cuori nella sua vita sentimentale. Una donna dal carattere difficile, spesso irascibile e per questo più volte denunciata per aggressioni. La top model ora è single, dopo la rottura avvenuta due anni fa con il magnate russo Vladimir Doronin. Ripercorriamo insieme tutte le relazioni di Naomi.

“Essere single non significa essere soli. Io non ho tempo per annoiarmi e non ho tempo per sentirmi sola. La mia vita è così piena non per compensare un vuoto, ma perché è così che mi piace vivere da sempre: piena di impegni, circondata da persone stimolanti”. Naomi Campbell

Numero uno: Jean-Claude Van Damme

Numero due: Mike Tyson

Numero tre: Joaquín Cortés

Numero sei: Adam Clayton

Numero sette: Eric Clapton

Numero otto: Kevin Spacey

Numero nove: Robbie Williams

Numero dieci: Lewis Hamilton

Numero undici: Vladimir Doronin

Numero dodici: Liam Payne