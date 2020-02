“La Moda non può esistere senza fondamenta.” Christian Dior

L’ultima tappa del lungo mese dedicato alla moda non si apre nel migliore dei modi. La Parigi Fashion Week 2020, iniziata ieri 24 febbraio sino al 3 marzo, con il suo fitto calendario subirà probabilmente defezioni di pubblico tra buyers, stampa e influencer ecc. Il ponte Milano-Parigi con la situazione di allarme per il contagio da Coronavirus non facilita affatto gli spostamenti degli addetti al settore internazionali, di passaggio nella capitale della moda italiana e ora in viaggio dall’Italia verso la Francia. Per le persone che fanno parte del settore fashion in Italia, sono state adottate alcune misure di sicurezza e attualmente è possibile partecipare alle sfilate via streaming.

