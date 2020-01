Da Naomi Campbell a Uma Thurman e Claudia Schiffer: chi compie 50 anni nel 2020?

Un altro anno, un’altra pietra miliare! Il compimento dei 50 anni è un compleanno importante, spesso circondato da molta fanfara e da celebrazioni eccessive. Mentre per noi comuni mortali un cinquantesimo compleanno è spesso coronato da feste con banchetti o celebrazioni intime e familiari, sappiamo che le celebrità troveranno sempre e comunque il modo di strafare. Nel 2019, Jennifer Lopez ha notoriamente celebrato a Miami con un sontuoso party costellato di stelle, per accogliere la sua prima metà di secolo. Party che si è concluso con una torta imponente ed uno spettacolo pirotecnico. Ma i 50enni del nuovo, ruggente, ventennio chi saranno?!

È deciso: i 50 sono i nuovi 20!

C’è da dire che non tutte le celebrità si avvicinano ai loro compleanni con lo squillo di trombe di J.Lo. E nemmeno con la sua bellezza 20enne. C’è un nuovo gruppo di stelle che compie 50 anni nel 2020, e la maggior parte di loro pensa di entrare semplicemente nel proprio quinto decennio. Vista così fa sicuramente meno paura. Alcuni sono entusiasti di invecchiare, citando quanta esperienza e saggezza hanno acquisito nel corso degli anni. Per esempio, c’è chi pensa che ora sarà in grado di ottenere ruoli più sottili e complicati. Altre celebrità concordano sul fatto che il nuovo decennio porterà nuovi copioni e opportunità di lavoro. Esiste anche chi ha affermato di essere deciso a sfondare il soffitto di Hollywood, perché si sente di aver appena iniziato la propria carriera. E ancora altri condividono quanto si sentano belli in questa fase tutta nuova della vita, con le rughe e tutto il resto. Scorri verso il basso per vedere quali celebrità compiono 50 anni nel 2020!

Naomi Campbell

Nata il 22 maggio 1970, la top model britannica è stata una delle modelle più famose al mondo, per oltre due decenni. Musa ispiratrice di molti maestri del fashion.

Matt Damon

Nato l’8 ottobre 1970, Matt Damon è diventato molto famoso dopo aver scritto e recitato nel film del 1997 “Good Will Hunting” del regista Gus Van Sant. Da allora ha avuto una carriera variegata e di successo e i suoi 50 non faranno differenza.

Mariah Carey

Nata il 27 marzo 1970, cantante e attrice americana ha avuto da subito un enorme successo. È la seconda artista musicale femminile più venduta negli Stati Uniti, avendo venduto oltre 66 milioni di album.

Melania Trump

Nata il 26 aprile 1970, l’ex modella slovena e attuale First Lady degli Stati Uniti d’America è famosa per il suo matrimonio con Donald Trump. Splendida all’alba dei suoi 50.

Claudia Schiffer

Nata il 25 agosto 1970, la top model tedesca ebbe un enorme successo negli anni ’90. Durante la sua carriera ha anche disegnato abiti e recitato.

Uma Thurman

Nata il 29 aprile 1970, l’attrice americana è super conosciuta in ogni dove, nella fattispecie per le sue collaborazioni con Quentin Tarantino nei film cult “Pulp Fiction” e “Kill Bill”.

Jennifer Connelly

Nata il 12 dicembre 1970, l’attrice americana ha iniziato a recitare da bambina in film come “Labyrinth”, in cui recitava al fianco di David Bowie.

Christopher Nolan

Nato il 30 luglio 1970, il regista britannico è famoso per i suoi film “Insomnia”, “Inception” e per la recente trilogia di “Batman”. Ci auguriamo continuo così anche dopo i 50!