Gli anni passano per tutti ma non per Jennifer Aniston. L’11 febbraio 2019 la bellissima attrice ha spento la bellezza di 50 candeline e ha festeggiato in grande stile. Dal debutto sul piccolo schermo come Rachel Green della celeberrima serie cult degli anni 90, Friends, al prossimo ingaggio televisivo Jennifer Aniston resta una delle più belle donne di sempre. Il suo look? Ineccepibile. Jennifer, fai di noi delle tue discepole.

Le foto di gruppo spopolano sul profilo Instagram della bella attrice e, ammettiamolo, la cosa ci provoca una certa invidia: perché non sono una star di Hollywood? L’Olimpo delle celebrity oltre oceano è una cerchia parecchio elitaria ma anche un po’ troppo osservata, non trovate? Meglio la tranquillità dei nostri modestissimi party di compleanno, rigorosamente made in Italy perché diciamocelo: Jennifer Aniston & Co. le mangiano le lasagne? Possibile ma non probabile e a noi italiani toglieteci tutto ma non la forchetta!

Fatto lo sforzo di trattenere le lacrime davanti all’exclusive birthday party della Aniston (e consolateci con le lasagne) non ci resta che stalkerare i partecipanti sui social e ammirare lo splendore di questa donna. Varcata la soglia dei 50 anni Jennifer Aniston è sempre più bella, sorriso spontaneo, mai con troppi denti in vista, un fisico marmoreo e look sempre impeccabili, anche quando paparazzata mentre getta l’immondizia fuori casa.

Iconica e esilarante, i suoi capelli sono stati imitati dalle donne di tutto il Globo: la ricordiamo debuttante nel 1992 nel telefilm diventato un cult degli anni d’oro, Friends. Quello che oggi chiameremmo Long Bob è tornato a svettare sulle teste delle celebrity contemporanee, a partire da Chiara Ferragni che da qualche tempo porta un caschetto alla Rachel, fieramente sfoggiato anche alla sfilata milanese di Prada (FW 2019).

Nei due decenni successivi, il caschetto di Jennifer Aniston si è evoluto ma senza mai deludere. Oggi, l’attrice di Los Angeles continua a mostrare le sue benedette onde bionde in grande stile. Dopo tutto, quando il tuo migliore amico è anche l’hairstylist professionista Chris McMillan, i risultati non possono che essere formidabili.