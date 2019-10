Naomi Campbell si è aggiudicata il titolo come top model più trasformista del fashion system. È lei la regina della Parigi Fashion Week 2019, l’ultimo look sfoggiato in occasione della sfilata di Valentino ha fatto impazzire il web e non solo.

Diamoci un taglio

Protagonista indiscussa della Parigi Fashion Week 2019, Naomi Campbell, cattura l’attenzione del fashion system, ma questa volta in front row. Durante la sfilata della maison Valentino, la top model sfoggia un nuovo look. La venere nera ha detto addio alla sua lunghissima chioma cioccolato scintillante in favore di un taglio capelli corti con frangia che è un piccolo capolavoro di stile e tendenze capelli 2019. Un caschetto sfilato, perfetto per chi come lei ha un viso ovale e può permettersi qualsiasi tipo di frangia o ciuffo, è però sempre importante controllare l’ampiezza della fronte. Se essa è troppo stretta non conviene coprirla con frangette o ciuffi perché si andrebbe a schiacciare il viso e farlo sembrare più piccolo.

Caschetto mania

Anche Noami Campbell ha ceduto al fascino del caschetto. Dopo le sue colleghe più giovani, come Kaia Gerber e Bella Hadid, la top model ha deciso di darci un taglio, adattandosi alle tendenze 2019. È un classico bob pari dalla forma rivisitata, con la parte dietro che sembra più corta e le parti laterali che cadono a metà tra le mandibole e gli zigomi, inoltre il colore marrone caldo e omogeneo, rende il taglio ancora più galm. Allora cosa stiamo aspettando? È arrivato il momento di cambiare look, se siamo delle vere fashion victims.