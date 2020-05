“La rivoluzione non è una mela che cade quando è matura. Devi essere tu a farla cadere.” Lenny Kravitz

Leonard Albert meglio conosciuto come Lenny Kravitz è un cantautore, polistrumentista, produttore discografico ed attore statunitense. Detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile, quattro consecutivi, con i brani: Fly Away (1999), American Woman (2000), Again (2001), Dig In (2002).

La carriera

“Il denaro è importante, lo so, ma da solo non regala la felicità. Aiuta a vivere meglio, certo, e se usato con intelligenza può addirittura allargare i tuoi margini di libertà, per esempio permettendoti di rifiutare proposte che non ti piacciono. Il problema arriva quando uno è disposto a far qualsiasi cosa pur di arricchirsi.” Lenny Kravitz

Dopo essersi diplomato alla Beverly Hills High School, nel 1983 cominciò ad incidere dischi in proprio, con il nome d’arte di Romeo Blue. All’epoca si ispirava molto a Prince e agli Sly Stone. Alla fine degli anni ottanta, Lenny Kravitz ritornò a New York per intraprendere una vera carriera musicale. Lenny Kravitz incise nel 1989 l’album d’esordio Let Love Rule, che raggiunse il numero 61 di Billboard. Da esso furono estratti come singoli la title track e I Build This Garden for Us. Il 12 dicembre 2012 ha eseguito la cover di Whole Lotta Love, al Kennedy Center Honors per la premiazione dei Led Zeppelin.

La vita sentimentale di Lenny Kravitz

“La fede è una ragione di vita, più passa il tempo e più diventa importante.” Lenny Kravitz

Sappiamo che è stato sposato con on l’attrice Lisa Bonet (attuale compagna di Jason Momoa) dal 1987 al 1993, dalla quale ha avuto una figlia nel 1988, Zoë Kravitz. Al cantante negli anni sono stati attribuiti i flirt più vari. Madonna, Penelope Cruz, Adriana Lima. E poi Nicole Kidman, che la propria relazione con il rocker ha confermato in prima persona. Il cantante, che sarebbe stato anche con la storica ex di Johnny Depp, Vanessa Paradis, sarebbe oggi single. L’ultimo flirt è la giovanissima Barbara Fialho, top model brasiliana.