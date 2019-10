Jason Momoa dedica a Zoë Kravitz un messaggio commovente

Jason Momoa è pieno di orgoglio ora che Zoë Kravitz si unisce ufficialmente al cast di The Batman come Catwoman. Lunedì scorso l’attore 40enne Aquaman ha condiviso la sua eccitazione su Instagram con tutti i suoi follower, con un messaggio speciale per la figliastra. Aquaman che abbraccia Catwoman è comunque uno spettacolo insolito e a cui mai avremmo pensato di assistere!!

«Sono così orgoglioso di te orso zozo», ha scritto. «On and off screen OHANA. DC WB ohana Lola and Wolfies big sister is CAT WOMAN😍😍😍 Unbelievable so freaking stoked. Your going to have so much fun Aloha P bear.» Il legame di Jason con Zoë è diventato super forte da subito, da quando Jason ha iniziato ad uscire con sua madre, Lisa Bonet, nel 2005. Più di un decennio dopo, lui e Lisa hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi nel 2017. Mettendo su una bellissima ed unitissima famigliola e ora condividono anche due figli: Lola, di 12 anni e Nakoa- Lupo, di 10. Jason Momoa ha anche intessuto un ottimo rapporto di stima reciproca con il padre di Zoë Kravitz, Lenny Kravitz. Ma che Jason fosse un ottimo padre e patrigno non vi erano dubbi, guarda cosa organizza nel tempo libero per sé e per la sua famiglia –> divertimento per tutti se ad organizzare c’è papà Jason!

Il messaggio personale postato e ideato da Jason in questi giorni è un modo supersweet per dare il benvenuto a Zoë nella famiglia DC Comics. E chi meglio di mr. Aqaman può farlo?! Reciterà al fianco di Bruce Wayne del bellissimo ex vampiro Robert Pattinson, con Jeffrey Wright nei panni del commissario Jim Gordon e Jonah Hill come super cattivo del film. I dettagli sulla trama del film sono ancora scarsi, ma siamo entusiasti di tornare di nuovo a Gotham nel 2021. Ehi, forse in un futuro non troppo lontano avremo un crossover con Aquaman e Catwoman come protagonisti!