Ilary Blasi detta il trend capelli dell’estate 2025: è il momento della treccia messy

L’estate 2025 si tinge di charme e glamour sulle coste della Francia meridionale, dove Ilary Blasi si conferma icona di eleganza e stile con la treccia messy. Protagonista indiscussa della scena televisiva e del jet-set internazionale, la conduttrice italiana interpreta la stagione estiva con un tocco di sofisticata leggerezza, trasformando anche la vacanza in un palcoscenico di moda e bellezza. Ilary, insieme al compagno Bastian Muller, si gode il lusso discreto di Saint Tropez: la loro fuga romantica, immersa tra le atmosfere raffinate della Costa Azzurra, incarna il perfetto equilibrio tra amore, privacy e lifestyle d’eccellenza.

Pur mantenendo la riservatezza sulle vicende sentimentali – compresa la tanto chiacchierata proposta di nozze ancora smentita – Ilary Blasi non smette di affascinare con la sua capacità di reinterpretare le tendenze. “Non ora”, suggerisce tra le righe, mentre il divorzio con Francesco Totti resta sullo sfondo, lasciando spazio a un futuro ancora tutto da scrivere. Nel frattempo, la coppia si concede il meglio che la vita mediterranea possa offrire, allontanandosi con stile dal clamore romano.

Ilary Blasi, la treccia messy è il trend estate 2025

Sotto il sole dorato della Costa Azzurra, Ilary Blasi fonde il minimalismo francese alla raffinatezza del made in Italy. Il suo look balneare, dominato da un bikini nero essenziale, lascia spazio la sera a un maxi abito marrone senza spalline, impreziosito da accessori iconici: scarpe flat, pochette discreta e le intramontabili perle Chanel. Un ensemble che richiama i codici della moda internazionale, in cui la semplicità si trasforma in lusso attraverso dettagli ricercati.

Ma è nell’hairstyle che Ilary detta la vera tendenza dell’estate 2025: la sua treccia morbida, portata lateralmente con un effetto “messy” studiato, si candida a diventare la pettinatura più desiderata della stagione. Abbandonando la rigidità delle acconciature più classiche, la Blasi opta per una treccia volutamente destrutturata, voluminosa e naturale, che si adatta perfettamente alle serate tra yacht e terrazze vista mare. Un omaggio alle atmosfere boho-chic della Riviera, che richiama l’eleganza effortless delle dive francesi ma con un twist contemporaneo tipicamente italiano.

Riprodurre il look di Ilary è sorprendentemente semplice e luxury: bastano una spazzolata accurata, un elastico raffinato, magari impreziosito da dettagli dorati o perle, e un tocco di lacca per fissare il movimento. Il segreto, come insegna la moda d’autore, è abbracciare l’imperfezione come cifra di stile. L’estate 2025 celebra la bellezza della naturalezza e la libertà di essere sé stesse, in ogni dettaglio, anche tra i capelli.