Jason Momoa e Lisa Bonet hanno trascorso proprio una bella serata fuori recentemente. Ciò è accaduto alla premiere per la nuova serie di Apple TV +, See, in cui recita anche Jason Momoa. La coppia di lunga data ha mostrato di essere come sempre in super sintonia e di possedere il solito feeling con cui siamo abituati tutti a vederli, oramai da anni.

L’adorabile duo ha colpito duramente il tappeto rosso, in abiti da sera accuratamente scelti e, perché no, perfettamente in armonia tra di loro. Mentre Jason Momoa era perfettamente elegante in un abito rosa chiaro, la nostra attenzione è ricaduta nuovamente su Lisa Bonet. Diciamo che siamo particolarmente ossessionati dal suo aspetto elegante e sobrio. Perfino Jason non è riuscito a nascondere il solito grande sorriso che dedica sempre a Lisa, un sorriso che in questa occasione si allargava mentre si sporgeva verso sua moglie posando per il photocall. Ma l’aspetto più amorevole della loro bellissima storia è emerso una settimana dopo che Jason si è aperto con il magazine Esquire. In un’intervista davvero appassionata in cui ha parlato di come sia riuscito a sposare la sua cotta dell’infanzia.

Dopo essere cresciuto adulando Lisa Bonet, Jason ha parlato di come i suoi sogni si fossero avverati tutti quando un amico comune li ha fatti conoscere. Ciò accadeva nel 2005. Dopo questo prezioso ed intimo flashback, voliamo in avanti fino ad oggi, dove troviamo la coppia sposata e con due figli in comune, Lola e Nakoa-Wolf, insieme a Zoë Kravitz , che Lisa condivide invece con Lenny Kravitz. «Se qualcuno dice che qualcosa non è possibile, io sono tipo “Ascolta qui, ho sposato Lisa Bonet. Tutto è fottutamente possibile”!!». Ha detto Jason nell’intervista al magazine Esquire. Possiamo concludere affermando che ogni volta che questi due sfilano sul tappeto rosso, puoi aspettarti alcune istantanee degne di una cornice.