“La mia aspirazione? Diventare più famosa di Dio.” Madonna

Louise Veronica Ciccone nasce il 16 agosto 1958 a Detroit, ma da genitori italiani di origine abbruzzese, La futura pop star planetaria frequenta le prime lezioni di ballo con già in testa un chiodo fisso: quello di diventare una stella. Alla fine degli anni ’70, Madonna si trasferisce a New York per lavorare in una compagnia di danza, quella di Alvin Ailey, in cui riesce ad entrare dopo una serie di audizioni.

La passione per la musica e la passione per il mondo della moda

“Sono il mio esperimento. Sono la mia opera d’arte.” Madonna

Madonna non è solo una cantautrice, ma anche attrice scrittrice, regista e produttrice discografica e cinematografica statunitense, sin dagli anni ’80, il suo unico obiettivo è sempre stato quello di arrivare prima di tutti in qualsiasi ambito artistico. La rivista Forbes ha stimato il suo patrimonio in 530 milioni di dollari. È la quarta donna più ricca nel mondo dello spettacolo. Secondo il Guinness dei primati e il Billboard Magazine, Madonna è l’artista femminile che ha guadagnato di più di tutti i tempi. Nel 2004 la nota rivista musicale Rolling Stone ha inserito Madonna al 36° posto nella lista dei migliori 100 artisti musicali di tutti i tempi, il secondo posto più alto per un’artista femminile.

“Ho lo stesso obiettivo che ho avuto sin da quando ero una ragazza. Voglio governare il mondo.” Madonna

Anche per il mondo della moda, Madonna ha una passione fuori dal comune. Louise Veronica Ciccone ne aveva già sfoggiata una con una scritta piuttosto ironica, Italians Do It Better. Lo stesso discorso vale per la gonna di tulle: elemento chiave del suo stile anni ’80 che qualcuno ritroverà nel look di Carrie Bradshaw in Sex & The City. È la prima a sdoganare la lingerie come capo outerwear: prima con il reggiseno in vista poi con i bustier e coppe a cono, disegnate da Jean Paul Gaultier. Unica e inimitabile, sarà per sempre la “Regina del pop”.

