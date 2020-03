Madonna è costretta a fermarsi. Anche le star più famose, quelle che sembrano divinità, sono fatte di carne ed ossa. Anche Madonna fa parte dell’Olimpo in cui risiedono le Star della musica, eppure anche a per lei è arrivato il momento di fermarsi, mica per sempre! Solo per un po, giusto il tempo di dare al suo corpo di elaborare stress e ritmi frenetici che comporta un tour mondiale. Proprio durante il “Madame X Tour”, Madonna in lacrime ha lasciato il palco per i forti dolori.

Madonna si infortuna al ginocchio, è costretta a rallentare

Tutto inizia con un infortunio al ginocchio a fine novembre. Madonna è costretta ad annullare alcune date del Madame X Tour per cercare di rimettersi in sesto. Il Madame X Tour è l’undicesimo tour della cantante statunitense. Si tratta del suo primo tour che si svolge in location diverse da arene e stadi dai tempi del Virgin Tour (1985). Le date sono quasi 80 ma dopo l’infortunio ha dovuto cancellarne circa quattordici.

Madonna è costretta ad abbandonare il palco

Su Instagram, forse per la prima volta nella sua carriera, ammette quasi di non farcela: «Perdonatemi. Esibirmi tutte le sere mi rende felice, cancellare i concerti è una vera punizione per me. Ma il dolore che provo è travolgente». Un duro colpo per i fan, ma comprendono e l’aspettano. Madonna decide di partire per l’Europa ed inizia a rispettare le date per le quali milioni di fan hanno sborsato centinaia di euro. La fatica c’è ma, durante la tappa parigina del Madame X Tour del 27 febbraio, qualcosa va storto. Madonna cade rovinosamente da una sedia e, tra le lacrime, porta a termine lo show visibilmente affaticata dal dolore.

Madonna si mette a nudo ed ammette la sua debolezza: «Se solo le ginocchia non si piegassero e la cartilagine non si strappasse e le lacrime non ci cadessero mai dagli occhi. Ma, ahimè, lo fanno, e ringraziamo Dio per questo importante promemoria: siamo umani». Si definisce: «una bambola rotta tenuta insieme con il nastro adesivo e la colla. E che deve stare a letto e riposare per alcuni giorni in modo da poter terminare il tour “con un sorriso sul viso e tutta in un pezzo”». A Parigi, dal 3 all’11 marzo sono previste altre sei date e qualcosa ci dice che la Regina del Pop farà di tutto per non annullarle.