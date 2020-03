Amal Alamuddin Clooney ha difetti? Non lo sappiamo, potrebbe dircelo solo George Clooney. Sta di fatto che incarna tutti quegli aspetti che rendono una donna perfetta. Sia chiaro, non che tutte le altre non lo siano, ma lei è davvero qualcosa di invidiabile. Non parlo solo del fatto che sia sposata con George Clooney, l’uomo […] Continua