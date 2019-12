Una collaborazione inaspettata quella di Lenny Kravitz per Dom Pérignon, grazie alla mostra fotografica “Assemblage”. Con la celebre maison di champagne, oltre alle fotografie, lo spazio ospitava in anteprima mondiale le opere di design realizzate da Lenny per marchio. Si trattava di un tavolo apribile da champagne, una Magnun in produzione limitata di 200 pezzi e la nuova bottiglia Limited Edition che sarà disponibile a fine anno.

Design

Lo Champagne Brut 2008 Limited Edition by Lenny Kravitz, della maison Dom Pérignon, ha un costo di circa 300 euro ed è già acquistabile online. Si tratta di una collaborazione fantastica quella tra la storica casa dello champagne francese e il visionario creativo, volta a celebrare la connessione e i momenti condivisi, attraverso l’esperienza intima della degustazione di champagne. Il cantante è venerato per i suoi talenti musicali, ma tra le tante passioni di Lenny Kravitz c’è la creatività, che si è evoluta in discipline tra cui la fotografia da filmare e gli interni da progettare, attraverso il suo studio affermato, Kravitz Design.

Edizione limitata

“Il denaro è importante, lo so, ma da solo non regala la felicità. Aiuta a vivere meglio, certo, e se usato con intelligenza può addirittura allargare i tuoi margini di libertà, per esempio permettendoti di rifiutare proposte che non ti piacciono. Il problema arriva quando uno è disposto a far qualsiasi cosa pur di arricchirsi. Personalmente sono stato fortunato, ho guadagnato parecchi soldi facendo esattamente quello che desideravo. Ma se un giorno dovessi scegliere tra il denaro e la musica non avrei dubbi: mi terrei la musica.“ Lenny Karvitz

Si tratta di tre edizioni limitate, un paio di nuove etichette per bottiglie per Dom 2008 e Vintage Rosé 2006 di Dom Pérignon; una scatola di candelabri che ospita il suo magnum Vintage 2008 e un nuovo tavolo da champagne minimalista.