“Sono sempre stata una persona molto legata alla famiglia da quando ero una bambina: è il modo in cui mi hanno cresciuta. La famiglia per me sarà sempre una priorità. Ma devo lavorare, come tutti gli altri, quindi mi troverò un modo per bilanciare gli impegni.” Penelope Cruz

L’attrice spagnola, Penelope Cruz oggi spegne 46 candeline. Debutta nel mondo del cinema a soli 17 anni con la pellicola spagnola Prosciutto prosciutto, fino ad arrivare alla candidatura di tre Premi Oscar: come miglior attrice protagonista in Volver, per pi tornare e come miglior attrice non protagonista in Nine e Vicky Cristina Barcelona, vincendolo per l’ultimo film citato.

La vita di Penelope Cruz

“Ho sempre un dizionario in tasca! Quando sto lavorando in inglese e anche quando mi trovo in mezzo a persone così interessanti, non voglio perdermi nulla di ciò che dicono.” Penelope Cruz

Penelope Cruz Sánchez è nata ad Alcobendas, paesino in provincia di Madrid, Nella sua infanzia studiò danza classica al Conservatorio Nazionale di Spagna. Nel 1990 cominciò ad appassionarsi alla recitazione e iniziò a frequentare la scuola di arte drammatica di Cristina Rota. Ha avuto una relazione sentimentale con il compositore Nacho Cano del gruppo musicale spagnolo Mecano e con gli attori Tom Cruise, dal 2001 al 2004 e Matthew McConaughey, dal 2004 al 2006. Ma Il 14 luglio 2010 si è sposata con il collega Javier Bardem da cui ha avuto due splendidi bambini.

“Diventare mamma cambia tutto. Mi fa male pensare che ci siano donne che non riescano. Quando hai il tuo bambino in braccio capisci la fortuna che hai avuto e la sofferenza di chi non può provare la stessa cosa.” Penelope Cruz

Lo stile di Penelope Cruz

Penelope Cruz oltre ad essere un’attrice bellissima, è anche considerata una vera icona di stile. Numerosi marchi a partire da Chanel e Lancome, non possono fare più a meno di lei. L’attrice è un’ispirazione continua sia quando non è sotto la luce dei riflettori sia quando calca il red carpet con gli outfit che sceglie con cura. Il suo stile è glam, senza tempo, e le gonne ampie abbinati ai corpetti più stretti sono il suo must da tappeto rosso.