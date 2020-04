Negli ultimi giorni Johnny Depp ha fatto parlare di sé soprattutto per questioni legate al divorzio da Amber Heard. Stavolta l’attore però, esce allo scoperto per una buona causa. Prima pubblica il suo primo singolo con Jeff Beck (la cover di Lennon “Isolation”) e poi annuncia il suo arrivo sui social media.

L’attore sbarca sul mondo digitale

“È la prima volta che ho a che fare con il mondo social” Jhonny Deep

In un primo post pubblicato su Instagram, Johnny Deep ha annunciato una sorpresa, poi ha pubblicato un video in cui spiega il nuovo progetto con l’amico Jeff Beck e racconta i motivi che lo hanno spinto a scendere in campo in prima persona. L’attore che adesso di professione fa il cantante (suo sogno da quando era ragazzo), condivide con il mondo un messaggio di speranza e positività, le sue parole hanno raccolto milioni di like e in poche ore, il suo profilo ha raggiunto due milioni di follower.

“È arrivato il momento di aprire un dialogo, perché la minaccia di questo nemico invisibile ha già causato tragedie incommensurabili e danni alla vita delle persone. Prendetevi cura gli uni degli altri” Johnny Deep

Isolation cover

“È già da un po’ che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia l’anno scorso durante un periodo di session in studio e non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale “isolation” che stanno affrontando le persone in questo momento difficile, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare” Jeff Beck

Jeff Beck leggendaria chitarra rock-blues e Johnny Deep pluri premiato attore e appassionato di musica, insieme sulle note di Isolation.