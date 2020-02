Jennifer Aniston oggi spegne ben 51 candeline, ricordiamo che nel 2016 era stata eletta come la donna più bella del mondo dal magazine People e prima ancora, nel 2011 la donna più sexy di tutti i tempi dal magazine Men’s Health. Insomma, sembra proprio che per l’attrice il tempo non passi mai.

Carriera

“Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.” Jennifer Aniston

Jennifer Aniston dopo alcune esperienze teatrali in produzioni off-Broadway e qualche ruolo di comparsa, nel 1989 ottiene il suo primo ruolo nel cast fisso della serie televisiva Molly. Nel 1994 sostiene un’audizione per un ruolo in una nuova serie della NBC, la celeberrima Friends. Inizialmente le viene chiesto di fare il provino per il ruolo di Monica, ma Jennifer rifiuta e sostiene l’audizione per il ruolo di Rachel Green, personaggio che ricoprirà nel drama. Il successo della serie è enorme e le dà grande popolarità: persino il suo taglio di capelli, da lei sempre odiato, diventa di moda fra le ragazze degli anni Novanta.

Capelli

“The Rachel’s signature cut“

La storia dei tagli di capelli iconici di Jennifer Aniston ha inizio durante le prime riprese della serie culto “Friends”. I capelli dell’attrice ambiano forma e colore, trasformandosi in uno shag pieno e scalato, gonfio alle radici. A metà degli anni ‘90 e un’intera generazione di donne e ragazze corre dal parrucchiere chiedendo di ottenere quel hair look, opera dell’hairstylist losangelino Chris McMillan.

Cuore spezzato

“Più grande è la tua capacità di amare, più grande è quella di soffrire.” Jennifer Aniston

Una delle coppie più amate di Hollywood torna a far sognare il mondo. La cronaca rosa è inarrestabile, in giubilo dopo i SAG Awards, cerimonia durante la quale, Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno condiviso un momento importante sotto l’occhio della fotocamera. La coppia si conobbe alla fine degli anni ’90, ufficializzarono il fidanzamento a un concerto di Sting, dopodiché convolarono a nozze nel 2000, un matrimonio in grande stile che si fece carico di promesse poi infrante nel 2005, con l’arrivo del film Mr. & Mrs. Smith insieme ad Angelina Jolie.

Oggi

“Il miglior odore al mondo è quello dell’uomo che ami.” Jennifer Aniston

Jennifer Aniston nel 2011 si era fidanzata con Justin Theroux, poi sposato nel 2015 a Beverly Hills. Appena due anni e mezzo più tardi, nel febbraio 2018, lei stessa ha annunciato al mondo la fine del loro amore. Ora come ora, il mondo intero spera in un ritorno con Brad Pitt.