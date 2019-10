Jennifer Aniston approda su Instagram: 9 milioni di follower in un giorno

La nuova pagina Instagram di Jennifer Aniston è “in pausa” dopo aver registrato una indigestione di seguaci poche ore dopo che la stella si è iscritta alla piattaforma. L’ex attrice di Friends, una delle reticenti ai social più famose, ha fatto ufficialmente il suo debutto martedì scorso. Jennifer ha causato il crash temporaneo della piattaforma Instagram mentre fan su fan si accalcavano per seguire il suo account. Che, per la cronaca, è questo –> @jenniferaniston.

La Aniston su Instagram

In un’ora, la pagina della Aniston aveva attirato più di 116.000 follower e il suo primo post ha raccolto centinaia di migliaia di Mi piace prima di andare in crash. Ora come ora il suo profilo vanta quasi 8 Milioni di follower. Gli utenti di Instagram brulicavano per dare un’occhiata al primo post in assoluto di Jennifer Aniston: un selfie con il cast principale di Friends. In posa accanto alle sue ex co-star, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ha scritto: «E ora siamo anche AMICI (in riferimento al titolo della serie tv “Friends”, ndr) di Instagram. CIAO INSTAGRAM.» Jennifer Aniston è stata accolta sul sito dall’amica e collega attrice Reese Witherspoon, che ha commentato sotto il selfie: «YASSSS!!! Benvenuta in Insta Jen!!!».

La Aniston ha seguito colleghi attori tra cui Adam Sandler e Justin Theroux, il suo ex partner, e ha anche commentato una foto del cast pubblicata da Matt LeBlanc. L’attrice 50enne aveva 25 anni quando ha interpretato il ruolo di Rachel Green nella sitcom di successo Friends. Serie tv che ha funzionato per 10 stagioni di seguito e che celebra quest’anno il suo 25 ° anniversario. Questo mese, la Aniston ha spiegato come non ci sarà la possibilità di girare un film sequel di Friends. «I nostri produttori non lo vorrebbero, non ce lo permetterebbero», ha detto Jennifer. «Sarebbe stato divertente. Ma comunque forse è meglio così, anche se non lo sapremo mai.». Inutile dire che per noi fan sarebbe stato un vero sogno, sigh+sob!