Brad Pitt, 56 anni, mette in chiaro la sua situazione sentimentale durante un’intervista. Dopo la rottura con la moglie, l’attrice Angelina Jolie, il più bello di Hollywood si è preso una pausa e vuole dedicarsi completamente ai figli e al lavoro.

“Tutte le storie che mi sono state attribuite negli ultimi due anni sono false. In questo momento sono single, molto single”. Brad Pitt

Sempre bello

“La prima cosa che oggi noto è che sto proprio invecchiando” Brad Pitt

L’attore riflette spesso, anche nelle interviste, come gli anni passano anche per lui, ma continua, nonostante l’età, ad essere uno dei volti più belli di Hollywood. Terminato il liceo, sappiamo che Brad Pitt ha frequentato l’Università del Missouri dove ha studiato giornalismo e grafica pubblicitaria ma, a pochi esami dalla laurea, ha deciso di abbandonare l’università per inseguire il suo più grande sogno: fare l’attore. Parte per Los Angeles con solo 325 dollari in tasca. La sua carriera, comincia a decollare dopo tanti i film di successo a cui prende parte e che lo consacrano a divo di Hollywood: da “Intervista con il vampiro”, a “Sette anni in Tibet”, “Fight Club” e “Bastardi senza gloria“.

Solo Angelina

“Brad non è mai più veramente uscito con nessuno da quando si è separato con Angelina. Non ha mai appuntamenti romantici, e dovrà fare ancora tanta strada per ri-innamorarsi ancora”.

A quasi quattro anni dal divorzio, Brad Pitt e Angelina Jolie non sono mai usciti seriamente con qualcuno. Fin da pochi giorni dopo dalla separazione, si sono scatenati sul web molti commenti sui possibili tradimenti dell’attore. In primis c’era Marion Cotillard, co-star nel film Alien che sembrava essere all’inizio il motivo per cui l’attore e Angelina avessero divorziato.